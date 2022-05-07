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AK Parti Sözcüsü Çelik: Hep beraber buradayız
AK Parti Sözcüsü Çelik: Hep beraber buradayız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İçimizde fitne çıkarmaya, kaos üretmeye, milletimizin bünyesini zayıflatmaya çalışanlara karşı... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T18:35+0300
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politika
ömer çelik
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adana
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Çelik, Adana'da 18'incisi düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında gerçekleştirilen temsili göç yürüyüşünün ardından ulaştıkları Hoca Ahmet Yesevi Otağı'nda konuşma yaptı.Kışlaktan yaylağa geçişi sembolize eden yürüyüşün ardından toyu kurduklarını söyleyen Çelik, "Atalarımızın, dedelerimizin, büyüklerimizin, yaz geldiği zaman kışlaktan yaylağa geçmesi gibi bu büyük yürüyüşü birlik, dirlik içinde gerçekleştirmesi gibi milletimizin 1453'ten 1923'e, 1923'ten 2023'e, 2023'ten 2053'e ayağa kalkışının sembolü ve duası olsun inşallah." diye konuştu.Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrettiği değerlerin başında hikmet, sohbet ve ahlak geldiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:Çelik, birlik ve dirlik mesajını temsili göç yürüyüşünün ardından verdiklerini belirterek "Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun, milletimiz de devletimiz var olsun. Cumhur İttifakı olarak Allah devletimize zeval vermesin, milletimiz var olsun." ifadesini kullandı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen'in ve vatandaşların da katıldığı programda, konuşmaların ardından şehitler için dua edildi.Daha sonra Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, geleneksel Yörük Türkmen giysileri giydi, toy ateşini yaktı.
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ömer çelik, ak parti, adana

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hep beraber buradayız

18:35 07.05.2022
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İçimizde fitne çıkarmaya, kaos üretmeye, milletimizin bünyesini zayıflatmaya çalışanlara karşı işte hep beraber buradayız." dedi.
Çelik, Adana'da 18'incisi düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında gerçekleştirilen temsili göç yürüyüşünün ardından ulaştıkları Hoca Ahmet Yesevi Otağı'nda konuşma yaptı.
Kışlaktan yaylağa geçişi sembolize eden yürüyüşün ardından toyu kurduklarını söyleyen Çelik, "Atalarımızın, dedelerimizin, büyüklerimizin, yaz geldiği zaman kışlaktan yaylağa geçmesi gibi bu büyük yürüyüşü birlik, dirlik içinde gerçekleştirmesi gibi milletimizin 1453'ten 1923'e, 1923'ten 2023'e, 2023'ten 2053'e ayağa kalkışının sembolü ve duası olsun inşallah." diye konuştu.
Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrettiği değerlerin başında hikmet, sohbet ve ahlak geldiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:
"İşte hikmet bu yürüyüştedir, sohbet bu çadırdadır, ahlak buradaki kardeşlerimizin kendi hayatlarında tecessüm etmiştir. Her türlü fitneye, nefret siyasetine, gerilim siyasetine karşı dimdik ayakta olduğumuzu, bundan sonra da dimdik ayakta olacağımızı bir kere daha ilan ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren ahirete göçmüş bütün devlet başkanlarımıza rahmet ve minnet duygularımızı iletiyoruz. Bu ülkeye hizmeti geçmiş herkese saygılarımızı iletiyoruz. Devletimizin şimdiki başkanı, devlet başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Allah güç ve kuvvet versin. Allah devletimize hizmet eden herkese bugün ve bundan sonrasında bu kuvveti nasip etsin. Hepimiz kardeşçe, birlik, dirlik içerisinde etrafımızdaki bu yakıcı gelişmelere karşı bünyemizi kuvvetli tutmanın iradesini burada bir kere daha ortaya koyuyoruz. İçimizde fitne çıkarmaya, kaos üretmeye, milletimizin bünyesini zayıflatmaya çalışanlara karşı işte hep beraber buradayız."
Çelik, birlik ve dirlik mesajını temsili göç yürüyüşünün ardından verdiklerini belirterek "Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun, milletimiz de devletimiz var olsun. Cumhur İttifakı olarak Allah devletimize zeval vermesin, milletimiz var olsun." ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen'in ve vatandaşların da katıldığı programda, konuşmaların ardından şehitler için dua edildi.
Daha sonra Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, geleneksel Yörük Türkmen giysileri giydi, toy ateşini yaktı.
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