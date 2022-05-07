https://tr.sputniknews.com/20220507/ak-parti-sozcusu-celik-hep-beraber-buradayiz-1056173863.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hep beraber buradayız

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hep beraber buradayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İçimizde fitne çıkarmaya, kaos üretmeye, milletimizin bünyesini zayıflatmaya çalışanlara karşı... 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T18:35+0300

2022-05-07T18:35+0300

2022-05-07T18:35+0300

politika

ömer çelik

ak parti

adana

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Çelik, Adana'da 18'incisi düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında gerçekleştirilen temsili göç yürüyüşünün ardından ulaştıkları Hoca Ahmet Yesevi Otağı'nda konuşma yaptı.Kışlaktan yaylağa geçişi sembolize eden yürüyüşün ardından toyu kurduklarını söyleyen Çelik, "Atalarımızın, dedelerimizin, büyüklerimizin, yaz geldiği zaman kışlaktan yaylağa geçmesi gibi bu büyük yürüyüşü birlik, dirlik içinde gerçekleştirmesi gibi milletimizin 1453'ten 1923'e, 1923'ten 2023'e, 2023'ten 2053'e ayağa kalkışının sembolü ve duası olsun inşallah." diye konuştu.Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrettiği değerlerin başında hikmet, sohbet ve ahlak geldiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:Çelik, birlik ve dirlik mesajını temsili göç yürüyüşünün ardından verdiklerini belirterek "Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun, milletimiz de devletimiz var olsun. Cumhur İttifakı olarak Allah devletimize zeval vermesin, milletimiz var olsun." ifadesini kullandı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen'in ve vatandaşların da katıldığı programda, konuşmaların ardından şehitler için dua edildi.Daha sonra Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, geleneksel Yörük Türkmen giysileri giydi, toy ateşini yaktı.

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ömer çelik, ak parti, adana