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Arandığını duyan hırsız, çaldığı kediyi taksiyle geri gönderdi
Arandığını duyan hırsız, çaldığı kediyi taksiyle geri gönderdi
İstanbul, Esenyurt'ta zemin kattaki evin penceresinde oturan Okan Altıntaş'a ait kediyi çalan hırsız, arandığını duyunca hayvanı taksi ile geri gönderdi. 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T12:14+0300
2022-05-07T12:14+0300
türkiye
hırsızlık
kedi
esenyurt
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28 Nisan günü yaşanan olayda, Esenyurt'taki zemin kattaki evinin salonunda oturan Okan Altıntaş televizyon izlediği sırada başka bir odadan ses duydu. Sesin geldiği odaya koşan Altıntaş, pencereden dışarıyı izleyen Oscar isimli kedisini göremeyince panikledi. 2 yıldır baktığı kedinin kaçtığını düşünen Altıntaş, hemen sitenin güvenliğine gitti. Kedisinin kaçtığını söyledikten sonra güvenlik görevlileri ile kamera kayıtlarını izleyen Altıntaş, kedisinin bir kişi tarafından çalındığını ve çalan kişinin Oscar ile yürürken, kendisinin izlediğini gördü. Altıntaş hemen abisine haber vererek, sitenin çevresinde hırsızı aramaya başladı. Altıntaş ve ağabeyi hırsızı bulamamaları üzere durumu sitedeki tüm komşularına duyurup, polis merkezine şikayetçi olmaya gitti.Polis merkezinde ifade verdiği sırada sitenin güvenlik görevlileri Okan Altıntaş'ı aradı. Güvenlik personeli, "Bir taksi geldi. Şoförü içinde size ait bir kedi olduğunu söylüyor" dedi. Bunun üzerine siteye dönen Altıntaş, taksinin bagajında Oscar'ı gördü. Kedisinin bir şekilde kendisine geri dönmesi üzerine Altıntaş, şikayetinden vazgeçti. Oscar'ın kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Başından geçen hırsızlık olayını anlatan Oscar'ın sahibi Okan Altındaş, "Biz televizyon izliyorduk. Bu sırada içeriden bir ses geldi. Ben sinekliğin yırtıldığını sandım, hemen cama koştum. Ben, Oscar'ın başka bir kedi ile kavga ettiğini düşündüm. Baktığım da etrafta kedi göremedim. Daha önce kaçmıştı. Ben yine kaçtığını düşündüm. Hemen sitenin güvenlik görevlilerine gidip, durumu bildirdim. Kameralara baktık. Bir güvenlik görevlisi birinin kedi ile geçtiğini söyledi. Kayıtlarda gördük. İfade veriyorduk. Nasıl oldu bilmiyoruz, arkadaş kediyi taksi ile kapıya bırakmış. Biz de bunun üzerine şikayetimizi geri çektik" dedi.
türkiye
esenyurt
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hırsızlık, kedi, esenyurt

Arandığını duyan hırsız, çaldığı kediyi taksiyle geri gönderdi

12:14 07.05.2022
© DHAArandığını duyan hırsız, çaldığı kediyi taksiyle geri gönderdi
Arandığını duyan hırsız, çaldığı kediyi taksiyle geri gönderdi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© DHA
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İstanbul, Esenyurt'ta zemin kattaki evin penceresinde oturan Okan Altıntaş'a ait kediyi çalan hırsız, arandığını duyunca hayvanı taksi ile geri gönderdi.
28 Nisan günü yaşanan olayda, Esenyurt'taki zemin kattaki evinin salonunda oturan Okan Altıntaş televizyon izlediği sırada başka bir odadan ses duydu. Sesin geldiği odaya koşan Altıntaş, pencereden dışarıyı izleyen Oscar isimli kedisini göremeyince panikledi. 2 yıldır baktığı kedinin kaçtığını düşünen Altıntaş, hemen sitenin güvenliğine gitti. Kedisinin kaçtığını söyledikten sonra güvenlik görevlileri ile kamera kayıtlarını izleyen Altıntaş, kedisinin bir kişi tarafından çalındığını ve çalan kişinin Oscar ile yürürken, kendisinin izlediğini gördü. Altıntaş hemen abisine haber vererek, sitenin çevresinde hırsızı aramaya başladı. Altıntaş ve ağabeyi hırsızı bulamamaları üzere durumu sitedeki tüm komşularına duyurup, polis merkezine şikayetçi olmaya gitti.
Polis merkezinde ifade verdiği sırada sitenin güvenlik görevlileri Okan Altıntaş'ı aradı. Güvenlik personeli, "Bir taksi geldi. Şoförü içinde size ait bir kedi olduğunu söylüyor" dedi. Bunun üzerine siteye dönen Altıntaş, taksinin bagajında Oscar'ı gördü. Kedisinin bir şekilde kendisine geri dönmesi üzerine Altıntaş, şikayetinden vazgeçti. Oscar'ın kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Başından geçen hırsızlık olayını anlatan Oscar'ın sahibi Okan Altındaş, "Biz televizyon izliyorduk. Bu sırada içeriden bir ses geldi. Ben sinekliğin yırtıldığını sandım, hemen cama koştum. Ben, Oscar'ın başka bir kedi ile kavga ettiğini düşündüm. Baktığım da etrafta kedi göremedim. Daha önce kaçmıştı. Ben yine kaçtığını düşündüm. Hemen sitenin güvenlik görevlilerine gidip, durumu bildirdim. Kameralara baktık. Bir güvenlik görevlisi birinin kedi ile geçtiğini söyledi. Kayıtlarda gördük. İfade veriyorduk. Nasıl oldu bilmiyoruz, arkadaş kediyi taksi ile kapıya bırakmış. Biz de bunun üzerine şikayetimizi geri çektik" dedi.
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