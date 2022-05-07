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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220507/rusya-ab-ve-nato-ulkeleri-rus-gazetecilerin-korunmasi-icin-onlem-almali-1056170625.html
Rusya: AB ve NATO ülkeleri, Rus gazetecilerin korunması için önlem almalı
Rusya: AB ve NATO ülkeleri, Rus gazetecilerin korunması için önlem almalı
Almanya'nın başkenti Berlin'de Rus haber ajansı RIA Novosti muhabirlerinin oturduğu binaya yönelik saldırı girişiminin titizlikle soruşturulması gerektiğini... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T14:43+0300
2022-05-07T14:43+0300
ukrayna krizi
rusya
almanya
basın özgürlüğü
ria novosti
gazetecilik
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Bakanlık, "Almanya ile diğer AB ve NATO ülkelerinin hükümetlerinden kendi topraklarında bulunan Rus gazeteciler ve aile bireylerinin korunmasına yönelik önlemler almalarını talep ediyoruz. Alman hükümeti, bu suçu titizlikle soruşturmak zorundadır" dedi.Berlin'deki olayın Batı'da Rus medya kuruluşlarına ve çalışanlarına yönelik başlatılan cadı avının direkt sonucu olduğunu kaydeden bakanlık, Rus medya kuruluşlarının AB'de yasaklanmasının onları hedef haline getirdiğinin altını çizdi.Berlin Büyükelçiliği: Olası bir terör saldırısı girişimi önlendiRusya'nın Berlin Büyükelçiliği, dünkü olayda Rus gazetecilerin hedef alındığı olası bir terör saldırısının önlendiğini vurguladı.Elçilik, olayla ilgili olarak Almanya Dışişleri Bakanlığı'na nota gönderildiğini bildirdi.Berlin polisi: Soruşturma başlatıldıBerlin emniyeti, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, Berlin savcılığı ile devlet güvenlik dairesinin sürece dahil edildiğini açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220506/berlinde-ria-novosti-calisanlarinin-oturdugu-binaya-saldiri-girisimi-1056160125.html
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rusya, almanya, basın özgürlüğü, ria novosti, gazetecilik

Rusya: AB ve NATO ülkeleri, Rus gazetecilerin korunması için önlem almalı

14:43 07.05.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLRusya ve Almanya bayrakları
Rusya ve Almanya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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Almanya'nın başkenti Berlin'de Rus haber ajansı RIA Novosti muhabirlerinin oturduğu binaya yönelik saldırı girişiminin titizlikle soruşturulması gerektiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB ve NATO ülkelerine Rus gazetecilerin güvenliği için gerekli önlemleri alma çağrısı yaptı.
Bakanlık, "Almanya ile diğer AB ve NATO ülkelerinin hükümetlerinden kendi topraklarında bulunan Rus gazeteciler ve aile bireylerinin korunmasına yönelik önlemler almalarını talep ediyoruz. Alman hükümeti, bu suçu titizlikle soruşturmak zorundadır" dedi.

Berlin'deki olayın Batı'da Rus medya kuruluşlarına ve çalışanlarına yönelik başlatılan cadı avının direkt sonucu olduğunu kaydeden bakanlık, Rus medya kuruluşlarının AB'de yasaklanmasının onları hedef haline getirdiğinin altını çizdi.

Berlin Büyükelçiliği: Olası bir terör saldırısı girişimi önlendi

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği, dünkü olayda Rus gazetecilerin hedef alındığı olası bir terör saldırısının önlendiğini vurguladı.

Elçilik, olayla ilgili olarak Almanya Dışişleri Bakanlığı'na nota gönderildiğini bildirdi.

Berlin polisi: Soruşturma başlatıldı

Berlin emniyeti, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, Berlin savcılığı ile devlet güvenlik dairesinin sürece dahil edildiğini açıkladı.
Almanya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
DÜNYA
Berlin’de, RIA Novosti çalışanlarının oturduğu binaya saldırı girişimi
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