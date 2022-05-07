Rusya: AB ve NATO ülkeleri, Rus gazetecilerin korunması için önlem almalı
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLRusya ve Almanya bayrakları
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
Almanya'nın başkenti Berlin'de Rus haber ajansı RIA Novosti muhabirlerinin oturduğu binaya yönelik saldırı girişiminin titizlikle soruşturulması gerektiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB ve NATO ülkelerine Rus gazetecilerin güvenliği için gerekli önlemleri alma çağrısı yaptı.
Bakanlık, "Almanya ile diğer AB ve NATO ülkelerinin hükümetlerinden kendi topraklarında bulunan Rus gazeteciler ve aile bireylerinin korunmasına yönelik önlemler almalarını talep ediyoruz. Alman hükümeti, bu suçu titizlikle soruşturmak zorundadır" dedi.
Berlin'deki olayın Batı'da Rus medya kuruluşlarına ve çalışanlarına yönelik başlatılan cadı avının direkt sonucu olduğunu kaydeden bakanlık, Rus medya kuruluşlarının AB'de yasaklanmasının onları hedef haline getirdiğinin altını çizdi.
Berlin Büyükelçiliği: Olası bir terör saldırısı girişimi önlendi
Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği, dünkü olayda Rus gazetecilerin hedef alındığı olası bir terör saldırısının önlendiğini vurguladı.
Elçilik, olayla ilgili olarak Almanya Dışişleri Bakanlığı'na nota gönderildiğini bildirdi.
Berlin polisi: Soruşturma başlatıldı
Berlin emniyeti, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, Berlin savcılığı ile devlet güvenlik dairesinin sürece dahil edildiğini açıkladı.
Berlin'deki olayın Batı'da Rus medya kuruluşlarına ve çalışanlarına yönelik başlatılan cadı avının direkt sonucu olduğunu kaydeden bakanlık, Rus medya kuruluşlarının AB'de yasaklanmasının onları hedef haline getirdiğinin altını çizdi.
Berlin Büyükelçiliği: Olası bir terör saldırısı girişimi önlendi
Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği, dünkü olayda Rus gazetecilerin hedef alındığı olası bir terör saldırısının önlendiğini vurguladı.
Elçilik, olayla ilgili olarak Almanya Dışişleri Bakanlığı'na nota gönderildiğini bildirdi.
Berlin polisi: Soruşturma başlatıldı
Berlin emniyeti, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, Berlin savcılığı ile devlet güvenlik dairesinin sürece dahil edildiğini açıkladı.