https://tr.sputniknews.com/20220507/sanliurfada-basina-yorgun-mermi-isabet-eden-cocuk-agir-yaralandi-1056171922.html

Şanlıurfa'da başına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa'da başına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, başına "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T16:09+0300

2022-05-07T16:09+0300

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türkiye

şanlıurfa

mermi

çocuk

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Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde dedesinin evinin avlusunda duran Yusuf Yücel'in başına nereden ateşlendiği belirlenemeyen 'yorgun mermi' isabet etti.Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 10 yaşındaki çocuk, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki bir özel hastaneye sevk edildi.Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

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şanlıurfa, mermi, çocuk