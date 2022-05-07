https://tr.sputniknews.com/20220507/sanliurfada-basina-yorgun-mermi-isabet-eden-cocuk-agir-yaralandi-1056171922.html
Şanlıurfa'da başına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk ağır yaralandı
Şanlıurfa'da başına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, başına "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T16:09+0300
2022-05-07T16:09+0300
2022-05-07T16:09+0300
türkiye
şanlıurfa
mermi
çocuk
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Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde dedesinin evinin avlusunda duran Yusuf Yücel'in başına nereden ateşlendiği belirlenemeyen 'yorgun mermi' isabet etti.Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 10 yaşındaki çocuk, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki bir özel hastaneye sevk edildi.Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.
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şanlıurfa, mermi, çocuk
Şanlıurfa'da başına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk ağır yaralandı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, başına "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde dedesinin evinin avlusunda duran Yusuf Yücel'in başına nereden ateşlendiği belirlenemeyen 'yorgun mermi' isabet etti.
Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 10 yaşındaki çocuk, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki bir özel hastaneye sevk edildi.
Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.