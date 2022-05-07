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Sınır dışı edilen 192 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi
Sınır dışı edilen 192 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve İstanbul'da yakalanan Afgan uyruklu 192 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T09:03+0300
2022-05-07T09:04+0300
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İstanbul genelinde farklı tarihlerde İstanbul'da yakalanan 192 Afgan, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde, jandarma eşliğinde akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. D Terminali'ne alınan göçmenler, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan Afgan göçmenler, saat 00.30'da Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle Kabil'e gönderildi.İstanbul'da ilk altı ayda 27 bin 296 düzensiz göçmene işlem yapıldıÖte yandan il genelinde, 1 Ocak - 06 Mayıs tarihleri arasında toplam 27 bin 296 düzensiz göçmene işlem yapıldığı, bunlardan 8 bin 964'ünün doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edildiği; 14 bin 169 düzensiz göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.
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türkiye, afgan, afgan sığınmacı, afganistan, sınır dışı

Sınır dışı edilen 192 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi

09:03 07.05.2022 (güncellendi: 09:04 07.05.2022)
© DHASınır dışı edilen 192 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi
Sınır dışı edilen 192 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© DHA
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Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve İstanbul'da yakalanan Afgan uyruklu 192 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi.
İstanbul genelinde farklı tarihlerde İstanbul'da yakalanan 192 Afgan, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde, jandarma eşliğinde akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. D Terminali'ne alınan göçmenler, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan Afgan göçmenler, saat 00.30'da Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle Kabil'e gönderildi.

İstanbul'da ilk altı ayda 27 bin 296 düzensiz göçmene işlem yapıldı

Öte yandan il genelinde, 1 Ocak - 06 Mayıs tarihleri arasında toplam 27 bin 296 düzensiz göçmene işlem yapıldığı, bunlardan 8 bin 964'ünün doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edildiği; 14 bin 169 düzensiz göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.
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