https://tr.sputniknews.com/20220507/sinir-disi-edilen-192-afgan-ucakla-ulkelerine-gonderildi-1056168654.html

Sınır dışı edilen 192 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi

Sınır dışı edilen 192 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve İstanbul'da yakalanan Afgan uyruklu 192 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine... 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T09:03+0300

2022-05-07T09:03+0300

2022-05-07T09:04+0300

türkiye

türkiye

afgan

afgan sığınmacı

afganistan

sınır dışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1056168629_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_29b9835a37caccd1b96a302d3d755909.jpg

İstanbul genelinde farklı tarihlerde İstanbul'da yakalanan 192 Afgan, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde, jandarma eşliğinde akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. D Terminali'ne alınan göçmenler, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan Afgan göçmenler, saat 00.30'da Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle Kabil'e gönderildi.İstanbul'da ilk altı ayda 27 bin 296 düzensiz göçmene işlem yapıldıÖte yandan il genelinde, 1 Ocak - 06 Mayıs tarihleri arasında toplam 27 bin 296 düzensiz göçmene işlem yapıldığı, bunlardan 8 bin 964'ünün doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edildiği; 14 bin 169 düzensiz göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.

türkiye

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, afgan, afgan sığınmacı, afganistan, sınır dışı