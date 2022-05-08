https://tr.sputniknews.com/20220508/4-sise-kolonya-icti-kaldirildigi-hastanede-hayatini-kaybetti-1056186053.html
4 şişe kolonya içti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
4 şişe kolonya içti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Eskişehir'de evinde 4 şişe kolonya içtiği öne sürülen Hasan Ipışık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T12:59+0300
2022-05-08T12:59+0300
2022-05-08T12:59+0300
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eskişehir
kolonya
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Eskişehir'de 4 şişe kolonya içen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi’nde oturan 61 yaşındaki Hasan Ipışık, iddiaya göre, önceki gün evde bulunan 4 şişe kolonyayı içince zehirlendi.Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evinde yapılan Hasan Ipışık, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.İki gün yoğun bakımda tutulan Ipışık, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Alpu Jandarma Komutanlığı ve savcılıkça soruşturma başlatılırken, Ipışık Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi’nde toprağa verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220307/corumda-12-kisi-metil-alkolden-zehirlendi-4unun-durumu-agir-1054493486.html
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türkiye, eskişehir, kolonya
4 şişe kolonya içti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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Eskişehir'de evinde 4 şişe kolonya içtiği öne sürülen Hasan Ipışık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Eskişehir'de 4 şişe kolonya içen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi’nde oturan 61 yaşındaki Hasan Ipışık, iddiaya göre, önceki gün evde bulunan 4 şişe kolonyayı içince zehirlendi.
Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evinde yapılan Hasan Ipışık, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İki gün yoğun bakımda tutulan Ipışık, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Alpu Jandarma Komutanlığı ve savcılıkça soruşturma başlatılırken, Ipışık Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi’nde toprağa verildi.