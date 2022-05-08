https://tr.sputniknews.com/20220508/4-sise-kolonya-icti-kaldirildigi-hastanede-hayatini-kaybetti-1056186053.html

4 şişe kolonya içti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

4 şişe kolonya içti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Eskişehir'de evinde 4 şişe kolonya içtiği öne sürülen Hasan Ipışık, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T12:59+0300

2022-05-08T12:59+0300

2022-05-08T12:59+0300

türkiye

türkiye

eskişehir

kolonya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056186025_0:47:273:201_1920x0_80_0_0_eacd6105306c0d4ba776d2c78666f40a.jpg

Eskişehir'de 4 şişe kolonya içen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi’nde oturan 61 yaşındaki Hasan Ipışık, iddiaya göre, önceki gün evde bulunan 4 şişe kolonyayı içince zehirlendi.Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evinde yapılan Hasan Ipışık, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.İki gün yoğun bakımda tutulan Ipışık, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Alpu Jandarma Komutanlığı ve savcılıkça soruşturma başlatılırken, Ipışık Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi’nde toprağa verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220307/corumda-12-kisi-metil-alkolden-zehirlendi-4unun-durumu-agir-1054493486.html

türkiye

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, eskişehir, kolonya