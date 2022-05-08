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https://tr.sputniknews.com/20220508/hindistanin-assam-eyaletini-hortum-vurdu-1056179029.html
Hindistan’ın Assam eyaletini hortum vurdu
Hindistan’ın Assam eyaletini hortum vurdu
Hindistan’ın Assam eyaletinde hortum meydana gelirken yetkililer, can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapmadı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
hindistan
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Hindistan’ın Assam eyaletinin Barpeta semtinde hortum meydana geldi. Bölge sakinleri hortum nedeniyle büyük panik yaşarken yetkililer, olayda can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapmadı. Bölge halkı tarafından kaydedilen görüntülerde, hortumun ayrıca çevredeki eşyaları uçurduğu kaydedildi.Hindistan Meteoroloji Departmanı yaptığı açıklamada, Hindistan'ın kuzeydoğusunda önümüzdeki 5 gün içinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti.Öte yandan, Assam eyaletinde geçtiğimiz ay meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetmişti.
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hindistan, hortum, assam

Hindistan’ın Assam eyaletini hortum vurdu

03:58 08.05.2022 (güncellendi: 03:59 08.05.2022)
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ-AW564230Hatay'da hortum
Hatay'da hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ-AW564230
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Hindistan’ın Assam eyaletinde hortum meydana gelirken yetkililer, can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Hindistan’ın Assam eyaletinin Barpeta semtinde hortum meydana geldi. Bölge sakinleri hortum nedeniyle büyük panik yaşarken yetkililer, olayda can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapmadı. Bölge halkı tarafından kaydedilen görüntülerde, hortumun ayrıca çevredeki eşyaları uçurduğu kaydedildi.
Hindistan Meteoroloji Departmanı yaptığı açıklamada, Hindistan'ın kuzeydoğusunda önümüzdeki 5 gün içinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti.
Öte yandan, Assam eyaletinde geçtiğimiz ay meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetmişti.
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