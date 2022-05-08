https://tr.sputniknews.com/20220508/izmirde-kopan-kaya-parcasi-evin-duvarina-dustu-1056179440.html

İzmir’de kopan kaya parçası evin duvarına düştü

İzmir’de kopan kaya parçası evin duvarına düştü

İzmir’in Konak ilçesinde kayalık alandan kopan kaya parçası bir apartmanın duvarına düştü. Olayda kimse yaralanmazken, bir evin odası kullanılamaz hale geldi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T05:17+0300

2022-05-08T05:17+0300

2022-05-08T05:17+0300

türkiye

izmir

kaya

ev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056179415_0:2:1446:815_1920x0_80_0_0_431a4628fbd1c552ed8fe50f24f88e0a.jpg

Olay, saat 03.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 177 numarada bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalık alandan kopan kaya parçası yuvarlanarak apartmanın duvarına çarptı. Kaya parçasının çarpmasıyla apartmanın birinci katında bulunan dairenin bir odası kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasının ardından olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulunurken, evin bir odasının kullanılamaz hale geldiğini belirledi.Evde otururken bir anda gürültüyle odaya koşan Atalay Kaplayan, "Odaya girince tarihi asansörün orda düşen kayan parçasını daireye geldiğini gördüm. Kayanın kontrol edilmesi gerekiyordu. Daireye zarar gelmemesi için ne yapılması gerekiyordu onu bilmiyorum. Bu binaya 6 ay önce taşındım. Odayı boş olarak kullanıyorduk sadece kedilerimizin yuvası vardı. Allahtan bu olayda onlarda bu odada bulunmuyordu” dedi.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, kaya, ev