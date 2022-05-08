https://tr.sputniknews.com/20220508/kabine-toplantisi-yarin-yapilacak-1056188588.html
Kabine toplantısı yarın yapılacak
Kabine toplantısı yarın yapılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor. Toplantının gündeminde sığınmacılarla ilgili tartışmalar ve ekonomik gelişmeler var. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T15:17+0300
2022-05-08T15:17+0300
2022-05-08T15:17+0300
politika
türkiye
kabine toplantısı
cumhurbaşkanı
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Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonları kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220412/kabine-toplantisi-basladi-1055504174.html
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türkiye, kabine toplantısı, cumhurbaşkanı
Kabine toplantısı yarın yapılacak
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor. Toplantının gündeminde sığınmacılarla ilgili tartışmalar ve ekonomik gelişmeler var.
Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.
Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.
Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.
Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.
Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonları kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.