https://tr.sputniknews.com/20220508/muglada-55-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056191098.html
Muğla’da 55 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’da 55 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri, 55 düzensiz göçmeni yakaladı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T18:27+0300
2022-05-08T18:27+0300
2022-05-08T18:27+0300
türkiye
muğla
düzensiz göç
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 55 düzensiz göçmeni yakaladı. Edinilen bilgiye göre Kabaağaç Mahallesi’nde bir grup yabancıyı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Bangladeş, 2 Pakistan uyruklu düzensiz göçmenleri yakaladı. Boğaziçi Mahallesi’nde ise 25 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edilecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
muğla, düzensiz göç
Muğla’da 55 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri, 55 düzensiz göçmeni yakaladı.
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 55 düzensiz göçmeni yakaladı. Edinilen bilgiye göre Kabaağaç Mahallesi’nde bir grup yabancıyı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Bangladeş, 2 Pakistan uyruklu düzensiz göçmenleri yakaladı. Boğaziçi Mahallesi’nde ise 25 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edilecek.