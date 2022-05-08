https://tr.sputniknews.com/20220508/muglada-55-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056191098.html

Muğla’da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri, 55 düzensiz göçmeni yakaladı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T18:27+0300

2022-05-08T18:27+0300

2022-05-08T18:27+0300

türkiye

muğla

düzensiz göç

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 55 düzensiz göçmeni yakaladı. Edinilen bilgiye göre Kabaağaç Mahallesi’nde bir grup yabancıyı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Bangladeş, 2 Pakistan uyruklu düzensiz göçmenleri yakaladı. Boğaziçi Mahallesi’nde ise 25 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edilecek.

türkiye

muğla

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muğla, düzensiz göç