https://tr.sputniknews.com/20220508/sakaryada-olu-yunus-baligi-karaya-vurdu-1056190669.html
Sakarya'da ölü yunus balığı karaya vurdu
Sakarya'da ölü yunus balığı karaya vurdu
Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahile ölü yunus balığı vurdu. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T18:00+0300
2022-05-08T18:00+0300
2022-05-08T18:00+0300
türkiye
sakarya
ölü balık
yunus balığı
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Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi mevkiinde sahile ölü yunus balığı vurdu. Sahilde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş yavru yunus balığını görünce yanına yaklaştı. Balığın öldüğünü fark edince şaşıran vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
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sakarya, ölü balık, yunus balığı
Sakarya'da ölü yunus balığı karaya vurdu
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahile ölü yunus balığı vurdu.
Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi mevkiinde sahile ölü yunus balığı vurdu.
Sahilde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş yavru yunus balığını görünce yanına yaklaştı.
Balığın öldüğünü fark edince şaşıran vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.