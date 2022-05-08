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TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı
TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu’nda 6 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T16:50+0300
2022-05-08T16:50+0300
türkiye
tem otoyolu
trafik kazası
zincirleme
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TEM Otoyolu İstanbul istikameti Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana gelen trafik kazasından aniden yavaşlayan trafikte 6 araç çarpıştı.Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 9 kişiyi tedavileri için hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.Bu sırada kaza yapan araçlarda bulunan bazı kişiler gözyaşları içerisinde ekiplerin çalışmalarını izledi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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tem otoyolu, trafik kazası, zincirleme

TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı

16:50 08.05.2022
© DHATEM'de 6 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı
TEM'de 6 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© DHA
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu’nda 6 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
TEM Otoyolu İstanbul istikameti Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana gelen trafik kazasından aniden yavaşlayan trafikte 6 araç çarpıştı.
Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 9 kişiyi tedavileri için hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Bu sırada kaza yapan araçlarda bulunan bazı kişiler gözyaşları içerisinde ekiplerin çalışmalarını izledi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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