9 Mayıs zafer geçitleri hakkında ne biliyorsunuz?

© Fotoğraf : Aleksandr Vilf Fotoğraf bankasına gir 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreni © Fotoğraf : Aleksandr Vilf / Fotoğraf bankasına gir

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SSCB güçlerinin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı elde ettiği zafer, Rusya’da her sene 9 Mayıs’ta kutlanıyor. 9 Mayıs’ta kutlanan Zafer Bayramı geçitleri konusunda bilginizi sınamaya ne dersiniz?