https://tr.sputniknews.com/20220509/9-mayis-zafer-gecitleri-hakkinda-ne-biliyorsunuz-1056119839.html
9 Mayıs zafer geçitleri hakkında ne biliyorsunuz?
9 Mayıs zafer geçitleri hakkında ne biliyorsunuz?
SSCB güçlerinin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı elde ettiği zafer, Rusya’da her sene 9 Mayıs’ta kutlanıyor. 9 Mayıs’ta kutlanan Zafer Bayramı... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T10:00+0300
2022-05-09T10:00+0300
2022-05-09T11:34+0300
testler
rusya
9 mayıs zafer bayramı
kızıl meydan
moskova
askeri geçit töreni
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rusya
kızıl meydan
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testler, rusya, 9 mayıs zafer bayramı, kızıl meydan, moskova, askeri geçit töreni, тесты
9 Mayıs zafer geçitleri hakkında ne biliyorsunuz?
10:00 09.05.2022 (güncellendi: 11:34 09.05.2022) Abone ol
SSCB güçlerinin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı elde ettiği zafer, Rusya’da her sene 9 Mayıs’ta kutlanıyor. 9 Mayıs’ta kutlanan Zafer Bayramı geçitleri konusunda bilginizi sınamaya ne dersiniz?