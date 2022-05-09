https://tr.sputniknews.com/20220509/bitcoin-35-ayin-dibine-geriledi-1056199177.html
Bitcoin 3.5 ayın dibine geriledi
Bitcoin 3.5 ayın dibine geriledi
Bitcoin yeni haftaya düşüşle başladı. 33.400 doların altını görerek 3.5 ayın dibine geriledi 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T09:34+0300
2022-05-09T09:34+0300
2022-05-09T09:34+0300
ekonomi
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Kripto paralarda geçen perşembe başlayan düşüş yeni haftada da sürüyor. Bitcoin sabah saatlerinde 33.400 doların altını gördü. Böylece 23 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu. Dünyanın en popüler kripto parası daha sonra 33.600 doların üzerine tırmandı.Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 2.5'i bulurken, Ethereum da yüzde 3.1 değer kaybederek 2.460 dolara düştü.
https://tr.sputniknews.com/20220428/bitcoin-bir-ulkede-daha-resmi-para-birimi-oldu-1055908004.html
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bitcoin, bitcoin classic (btc), ethereum
Bitcoin 3.5 ayın dibine geriledi
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Bitcoin yeni haftaya düşüşle başladı. 33.400 doların altını görerek 3.5 ayın dibine geriledi
Kripto paralarda geçen perşembe başlayan düşüş yeni haftada da sürüyor. Bitcoin sabah saatlerinde 33.400 doların altını gördü. Böylece 23 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu. Dünyanın en popüler kripto parası daha sonra 33.600 doların üzerine tırmandı.
Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 2.5'i bulurken, Ethereum da yüzde 3.1 değer kaybederek 2.460 dolara düştü.