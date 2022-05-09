https://tr.sputniknews.com/20220509/bitcoin-35-ayin-dibine-geriledi-1056199177.html

Bitcoin 3.5 ayın dibine geriledi

Bitcoin 3.5 ayın dibine geriledi

Bitcoin yeni haftaya düşüşle başladı. 33.400 doların altını görerek 3.5 ayın dibine geriledi 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T09:34+0300

2022-05-09T09:34+0300

2022-05-09T09:34+0300

ekonomi

bitcoin

bitcoin classic (btc)

ethereum

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Kripto paralarda geçen perşembe başlayan düşüş yeni haftada da sürüyor. Bitcoin sabah saatlerinde 33.400 doların altını gördü. Böylece 23 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu. Dünyanın en popüler kripto parası daha sonra 33.600 doların üzerine tırmandı.Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 2.5'i bulurken, Ethereum da yüzde 3.1 değer kaybederek 2.460 dolara düştü.

https://tr.sputniknews.com/20220428/bitcoin-bir-ulkede-daha-resmi-para-birimi-oldu-1055908004.html

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bitcoin, bitcoin classic (btc), ethereum