Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220509/caydan-otomobiliyle-karsidan-karsiya-gecmeye-calisinca-mahsur-kaldi-1056196030.html
Çaydan otomobiliyle karşıdan karşıya geçmeye çalışınca mahsur kaldı
Çaydan otomobiliyle karşıdan karşıya geçmeye çalışınca mahsur kaldı
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Mollabey Çayı'ndan otomobille geçmeye çalışırken mahsur kalan 1 kişi, kendi imkanlarıyla sudan çıktı. İtfaiye görevlileri, daha... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T03:37+0300
2022-05-09T03:38+0300
türkiye
çay
mahsur kalma
sürüklemek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056196005_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d7325bb763622b764f992539fb1c1c8a.jpg
Zonguldak’ın Alaplı Mollabey Çay yolunda meydana gelen olayda E.A,’nın kullandığı otomobil, yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki çaydan geçerken otomobili suya kapılarak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya halatla giren itfaiye ekipleri sürücüyü çıkardı. Daha sonra çekici gelmesiyle otomobil de halatla bağlanıp çekilerek çaydan çıkarıldı. İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çayda mahsur kalan araçların olduğunu belirtip halkı uyardı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056196005_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_4e6f9e1b05e30bb7c53c7c10e324d93a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çay, mahsur kalma, sürüklemek

Çaydan otomobiliyle karşıdan karşıya geçmeye çalışınca mahsur kaldı

03:37 09.05.2022 (güncellendi: 03:38 09.05.2022)
© İHA / ERTUĞRUL YÜKSELZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Mollabey Çayı'ndan otomobille geçmeye çalışırken mahsur kalan 1 kişi, kendi imkanlarıyla sudan çıktı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Mollabey Çayı'ndan otomobille geçmeye çalışırken mahsur kalan 1 kişi, kendi imkanlarıyla sudan çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© İHA / ERTUĞRUL YÜKSEL
Abone olTelegram
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Mollabey Çayı'ndan otomobille geçmeye çalışırken mahsur kalan 1 kişi, kendi imkanlarıyla sudan çıktı. İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çayda mahsur kalan araçların olduğunu belirtip halkı uyardı.
Zonguldak’ın Alaplı Mollabey Çay yolunda meydana gelen olayda E.A,’nın kullandığı otomobil, yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki çaydan geçerken otomobili suya kapılarak sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya halatla giren itfaiye ekipleri sürücüyü çıkardı.
Daha sonra çekici gelmesiyle otomobil de halatla bağlanıp çekilerek çaydan çıkarıldı. İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çayda mahsur kalan araçların olduğunu belirtip halkı uyardı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала