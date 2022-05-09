https://tr.sputniknews.com/20220509/caydan-otomobiliyle-karsidan-karsiya-gecmeye-calisinca-mahsur-kaldi-1056196030.html

Çaydan otomobiliyle karşıdan karşıya geçmeye çalışınca mahsur kaldı

Çaydan otomobiliyle karşıdan karşıya geçmeye çalışınca mahsur kaldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Mollabey Çayı'ndan otomobille geçmeye çalışırken mahsur kalan 1 kişi, kendi imkanlarıyla sudan çıktı. İtfaiye görevlileri, daha... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T03:37+0300

2022-05-09T03:37+0300

2022-05-09T03:38+0300

türkiye

çay

mahsur kalma

sürüklemek

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Zonguldak’ın Alaplı Mollabey Çay yolunda meydana gelen olayda E.A,’nın kullandığı otomobil, yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki çaydan geçerken otomobili suya kapılarak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya halatla giren itfaiye ekipleri sürücüyü çıkardı. Daha sonra çekici gelmesiyle otomobil de halatla bağlanıp çekilerek çaydan çıkarıldı. İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çayda mahsur kalan araçların olduğunu belirtip halkı uyardı.

türkiye

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çay, mahsur kalma, sürüklemek