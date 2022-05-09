https://tr.sputniknews.com/20220509/caydan-otomobiliyle-karsidan-karsiya-gecmeye-calisinca-mahsur-kaldi-1056196030.html
Çaydan otomobiliyle karşıdan karşıya geçmeye çalışınca mahsur kaldı
Çaydan otomobiliyle karşıdan karşıya geçmeye çalışınca mahsur kaldı
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Mollabey Çayı'ndan otomobille geçmeye çalışırken mahsur kalan 1 kişi, kendi imkanlarıyla sudan çıktı. İtfaiye görevlileri, daha... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T03:37+0300
2022-05-09T03:37+0300
2022-05-09T03:38+0300
türkiye
çay
mahsur kalma
sürüklemek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056196005_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d7325bb763622b764f992539fb1c1c8a.jpg
Zonguldak’ın Alaplı Mollabey Çay yolunda meydana gelen olayda E.A,’nın kullandığı otomobil, yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki çaydan geçerken otomobili suya kapılarak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya halatla giren itfaiye ekipleri sürücüyü çıkardı. Daha sonra çekici gelmesiyle otomobil de halatla bağlanıp çekilerek çaydan çıkarıldı. İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çayda mahsur kalan araçların olduğunu belirtip halkı uyardı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056196005_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_4e6f9e1b05e30bb7c53c7c10e324d93a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çay, mahsur kalma, sürüklemek
Çaydan otomobiliyle karşıdan karşıya geçmeye çalışınca mahsur kaldı
03:37 09.05.2022 (güncellendi: 03:38 09.05.2022) Abone ol
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Mollabey Çayı'ndan otomobille geçmeye çalışırken mahsur kalan 1 kişi, kendi imkanlarıyla sudan çıktı. İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çayda mahsur kalan araçların olduğunu belirtip halkı uyardı.
Zonguldak’ın Alaplı Mollabey Çay yolunda meydana gelen olayda E.A,’nın kullandığı otomobil, yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki çaydan geçerken otomobili suya kapılarak sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya halatla giren itfaiye ekipleri sürücüyü çıkardı.
Daha sonra çekici gelmesiyle otomobil de halatla bağlanıp çekilerek çaydan çıkarıldı. İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çayda mahsur kalan araçların olduğunu belirtip halkı uyardı.