https://tr.sputniknews.com/20220509/dolar-15-lirayi-gecti-1056212852.html

Dolar 15 lirayı geçti

Dolar 15 lirayı geçti

Dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla güne yükselişle başladı. Kur öğlen saatlerinde 15.02 seviyesini gördü. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T15:06+0300

2022-05-09T15:06+0300

2022-05-09T15:06+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

dolar fiyatı beklentisi

türk lirası

ekonomi

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Cuma günü en düşük 14.8570 ve en yüksek 14.9677 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0.57 üzerinde 14.9494'ten tamamlamıştı.Dolar endeksi 104.2 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 0.5 artışla 104.1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0.30 değer kaybıyla 1.0519'dan alıcı buluyor.Dolar/TL en son 20 Aralık 2021 haftasında 15 liranın üzerini görmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220509/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056198614.html

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dolar, dolar/tl, dolar fiyatı beklentisi, türk lirası, ekonomi