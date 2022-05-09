https://tr.sputniknews.com/20220509/dolar-15-lirayi-gecti-1056212852.html
Dolar 15 lirayı geçti
Dolar 15 lirayı geçti
Dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla güne yükselişle başladı. Kur öğlen saatlerinde 15.02 seviyesini gördü. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T15:06+0300
2022-05-09T15:06+0300
2022-05-09T15:06+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
dolar fiyatı beklentisi
türk lirası
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053935514_0:57:2950:1716_1920x0_80_0_0_4370caa542791cd2ff47e79b69e78f1e.jpg
Cuma günü en düşük 14.8570 ve en yüksek 14.9677 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0.57 üzerinde 14.9494'ten tamamlamıştı.Dolar endeksi 104.2 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 0.5 artışla 104.1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0.30 değer kaybıyla 1.0519'dan alıcı buluyor.Dolar/TL en son 20 Aralık 2021 haftasında 15 liranın üzerini görmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220509/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056198614.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053935514_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_6653ba7e14a22d40e3e297e3696126be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, dolar fiyatı beklentisi, türk lirası, ekonomi
Dolar 15 lirayı geçti
Abone ol
Dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla güne yükselişle başladı. Kur öğlen saatlerinde 15.02 seviyesini gördü.
Cuma günü en düşük 14.8570 ve en yüksek 14.9677 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0.57 üzerinde 14.9494'ten tamamlamıştı.
Dolar endeksi 104.2 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 0.5 artışla 104.1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0.30 değer kaybıyla 1.0519'dan alıcı buluyor.
Dolar/TL en son 20 Aralık 2021 haftasında 15 liranın üzerini görmüştü.