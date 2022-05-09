Hiç ziyaretçisi olmadığı için evde ağlarken bulunan kadına ziyaretçi akını

© DHA Gültepe, "Yıllar önce annem, babam öldü. Hiç evlenmedim, çocuğum da yok. Kimse gelip gitmez. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım. Bir sorun yok. Adana'nın her mahallesinde akrabamız var ama kimse gelip gitmez. Şu evin dili olsa da bu evde yiyip, içip, yatanları konuşsa. Kimse yok şimdi. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım, yanlış anlaşılmış. Buralar gürültülü olduğu için sizin seslendiğinizi fark etmedim" diye konuşmuştu.