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Hiç ziyaretçisi olmadığı için evde ağlarken bulunan kadına ziyaretçi akını
Hiç ziyaretçisi olmadığı için evde ağlarken bulunan kadına ziyaretçi akını
Adana’da polis ekiplerinin ihbar üzerine gittiği evde ağlarken bulduğu Dürdane Gültepe'nin, annesi, babası, çocukları ve hiç ziyaretçisi bulunmadığı için... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T13:48+0300
2022-05-09T13:51+0300
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yalnızlık
ağlamak
anneler günü
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adana, фото, yalnızlık, ağlamak, anneler günü

Hiç ziyaretçisi olmadığı için evde ağlarken bulunan kadına ziyaretçi akını

13:48 09.05.2022 (güncellendi: 13:51 09.05.2022)
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Adana’da polis ekiplerinin ihbar üzerine gittiği evde ağlarken bulduğu Dürdane Gültepe'nin, annesi, babası, çocukları ve hiç ziyaretçisi bulunmadığı için yaşadığı yalnızlığı anlatması, sosyal medyada yankı buldu. Ellerinde çiçeklerle Gültepe'yi ziyaret eden çok sayıda kişi, elini öpüp Anneler Günü'nü kutladı.
© DHAHaberin gündem olması üzerine Dürdane Gültepe'nin durumu, sosyal medyada yankı buldu. Gültepe'nin yalnızlığıyla ilgili paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcıları, sabah erken saatlerden itibaren kendisini ziyaret etmeye başladı.
Hiç ziyaretçisi olmadığı için evde ağlarken bulunan kadına ziyaretçi akını - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Haberin gündem olması üzerine Dürdane Gültepe'nin durumu, sosyal medyada yankı buldu. Gültepe'nin yalnızlığıyla ilgili paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcıları, sabah erken saatlerden itibaren kendisini ziyaret etmeye başladı.
© DHAÇok sayıda kişi ellerinde çiçeklerle Gültepe'nin evine gidip elini öptü, Anneler Günü'nü kutladı.
Hiç ziyaretçisi olmadığı için evde ağlarken bulunan kadına ziyaretçi akını - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Çok sayıda kişi ellerinde çiçeklerle Gültepe'nin evine gidip elini öptü, Anneler Günü'nü kutladı.
© DHABu defa mutluluktan gözyaşı döken Gültepe, "Dünden beri sağ olsunlar geliyorlar. Halimi hatrımı sordular, sohbet ettik. Çok mutlu oldum. Her bayramda her Anneler Günü'nde annesiz-babasız olduğum için hep ağlardım, mahsun geçerdi. Bugün de yanıma insanlar gelince duygusallaştım, ağladım da. Çok teşekkür ediyorum herkese" dedi.
Hiç ziyaretçisi olmadığı için evde ağlarken bulunan kadına ziyaretçi akını - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Bu defa mutluluktan gözyaşı döken Gültepe, "Dünden beri sağ olsunlar geliyorlar. Halimi hatrımı sordular, sohbet ettik. Çok mutlu oldum. Her bayramda her Anneler Günü'nde annesiz-babasız olduğum için hep ağlardım, mahsun geçerdi. Bugün de yanıma insanlar gelince duygusallaştım, ağladım da. Çok teşekkür ediyorum herkese" dedi.
© DHAÇınarlı Mahallesi’nde duvarları sarmaşıklarla, bahçesi ise ağaçlarla kaplı bir evden önceki günlerde ağlama sesi duyan mahalleli polise haber vermişti. Polis ekipleri kapıyı çaldı ancak açan olmamıştı. Bir süre sonra kapıyı gözyaşları içerisinde açan Dürdane Gültepe, polis ekiplerini görünce duygulandığını söylemişti.
Hiç ziyaretçisi olmadığı için evde ağlarken bulunan kadına ziyaretçi akını - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Çınarlı Mahallesi’nde duvarları sarmaşıklarla, bahçesi ise ağaçlarla kaplı bir evden önceki günlerde ağlama sesi duyan mahalleli polise haber vermişti. Polis ekipleri kapıyı çaldı ancak açan olmamıştı. Bir süre sonra kapıyı gözyaşları içerisinde açan Dürdane Gültepe, polis ekiplerini görünce duygulandığını söylemişti.
© DHAGültepe, "Yıllar önce annem, babam öldü. Hiç evlenmedim, çocuğum da yok. Kimse gelip gitmez. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım. Bir sorun yok. Adana'nın her mahallesinde akrabamız var ama kimse gelip gitmez. Şu evin dili olsa da bu evde yiyip, içip, yatanları konuşsa. Kimse yok şimdi. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım, yanlış anlaşılmış. Buralar gürültülü olduğu için sizin seslendiğinizi fark etmedim" diye konuşmuştu.
Hiç ziyaretçisi olmadığı için evde ağlarken bulunan kadına ziyaretçi akını - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Gültepe, "Yıllar önce annem, babam öldü. Hiç evlenmedim, çocuğum da yok. Kimse gelip gitmez. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım. Bir sorun yok. Adana'nın her mahallesinde akrabamız var ama kimse gelip gitmez. Şu evin dili olsa da bu evde yiyip, içip, yatanları konuşsa. Kimse yok şimdi. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım, yanlış anlaşılmış. Buralar gürültülü olduğu için sizin seslendiğinizi fark etmedim" diye konuşmuştu.
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