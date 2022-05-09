Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220509/iskiden-yeni-uygulama-su-sayaclari-uzaktan-okunacak-1056208794.html
İSKİ'den yeni uygulama: Su sayaçları uzaktan okunacak
İSKİ'den yeni uygulama: Su sayaçları uzaktan okunacak
İSKİ su sayaçlarını uzaktan okuyacak uygulamaya başlıyor. Haziranda başlayacak uygulama ilk aşamada pilot bölge olarak belirlenen Esenler ve Beykoz'da... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T13:22+0300
2022-05-09T13:22+0300
türkiye
iski
sayaç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103596/37/1035963737_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_037c1938b8b9a9e6bba77987d2d96d27.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pilot bölgelerde su sayaçlarını uzaktan okuyacak teknolojik uygulamaya haziran ayından itibaren başlanacağını bildirdi.İBB'den yapılan açıklamada, İSKİ'nin pilot bölgelerde başlayacak uygulamasıyla hazirandan itibaren sayaç verilerine kablosuz haberleşme yöntemiyle ulaşılacağı belirtildi.Fiziksel sayaç okumalarda yaşanan sorunların ortadan kalkacağı kaydedilen açıklamada, su aboneleri için başlayacak uygulamanın testlerin ardından doğal gaz sayaçlarında da uygulanmaya başlanacağı aktarıldı.'Pilot bölge Esenler ve Beykoz'Pilot bölge olarak belirlenen Esenler 15 Temmuz Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları ile Beykoz Riva Mahallesi'nde Düşler Vadisi Riva Konut Projesi'ndeki faturaların artık uzaktan okunacağına işaret edilen açıklamada, "Esenler'de 2 bin 124, Beykoz'da 1500 konutta haziran ayından itibaren projeye başlanacak. Sistemin devreye girmesiyle birlikte İBB personel ve maliyet açısından önemli tasarruf ve verimlilik sağlayacak." ifadeleri kullanıldı. 'Test aşamasındayız'Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, teknolojiyi hizmetlerine uyarlama ilkesiyle akıllı sayaç altyapısını hayata geçirdiklerini belirtti.Mermutlu, 2022'de toplam 20 bin akıllı sayaca geçişi tamamlamayı planladıklarını kaydederek, şöyle devam etti:"Akıllı sayaç projesiyle her ay abonenin konutuna giderek gerçekleştirdiğimiz okuma işlemlerini uzaktan yapabileceğiz. Yine açma-kapama gibi işlemleri de uzaktan gerçekleştirebileceğiz. Ayrıca İstanbullulara tüketim değerleri ile ilgili de anlık bilgi sunabileceğiz. Bütün bunları gerçekleştirirken hem zamandan hem de maliyetlerden ciddi bir tasarruf da sağlayacağız. Şu an test aşamasındayız. Verimli olması halinde İstanbul geneline yayılmasını hedefliyoruz."Öte yandan İBB iştiraki İSTTELKOM'un telekomünikasyon altyapısını üstlendiği projede, Uzun Menzilli Geniş Alan Ağı (LoRaWAN) teknolojisi kullanılıyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103596/37/1035963737_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_ef4dd53695119049fbf0ae2622a5709e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iski, sayaç

İSKİ'den yeni uygulama: Su sayaçları uzaktan okunacak

13:22 09.05.2022
© Fotoğraf : DHAİSKİ
İSKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© Fotoğraf : DHA
Abone olTelegram
İSKİ su sayaçlarını uzaktan okuyacak uygulamaya başlıyor. Haziranda başlayacak uygulama ilk aşamada pilot bölge olarak belirlenen Esenler ve Beykoz'da yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pilot bölgelerde su sayaçlarını uzaktan okuyacak teknolojik uygulamaya haziran ayından itibaren başlanacağını bildirdi.
İBB'den yapılan açıklamada, İSKİ'nin pilot bölgelerde başlayacak uygulamasıyla hazirandan itibaren sayaç verilerine kablosuz haberleşme yöntemiyle ulaşılacağı belirtildi.
Fiziksel sayaç okumalarda yaşanan sorunların ortadan kalkacağı kaydedilen açıklamada, su aboneleri için başlayacak uygulamanın testlerin ardından doğal gaz sayaçlarında da uygulanmaya başlanacağı aktarıldı.

'Pilot bölge Esenler ve Beykoz'

Pilot bölge olarak belirlenen Esenler 15 Temmuz Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları ile Beykoz Riva Mahallesi'nde Düşler Vadisi Riva Konut Projesi'ndeki faturaların artık uzaktan okunacağına işaret edilen açıklamada, "Esenler'de 2 bin 124, Beykoz'da 1500 konutta haziran ayından itibaren projeye başlanacak. Sistemin devreye girmesiyle birlikte İBB personel ve maliyet açısından önemli tasarruf ve verimlilik sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

'Test aşamasındayız'

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, teknolojiyi hizmetlerine uyarlama ilkesiyle akıllı sayaç altyapısını hayata geçirdiklerini belirtti.

Mermutlu, 2022'de toplam 20 bin akıllı sayaca geçişi tamamlamayı planladıklarını kaydederek, şöyle devam etti:
"Akıllı sayaç projesiyle her ay abonenin konutuna giderek gerçekleştirdiğimiz okuma işlemlerini uzaktan yapabileceğiz. Yine açma-kapama gibi işlemleri de uzaktan gerçekleştirebileceğiz. Ayrıca İstanbullulara tüketim değerleri ile ilgili de anlık bilgi sunabileceğiz. Bütün bunları gerçekleştirirken hem zamandan hem de maliyetlerden ciddi bir tasarruf da sağlayacağız. Şu an test aşamasındayız. Verimli olması halinde İstanbul geneline yayılmasını hedefliyoruz."

Öte yandan İBB iştiraki İSTTELKOM'un telekomünikasyon altyapısını üstlendiği projede, Uzun Menzilli Geniş Alan Ağı (LoRaWAN) teknolojisi kullanılıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала