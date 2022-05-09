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İstanbul Valiliği, Nesin Vakfı'nın izinsiz yardım topladığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı
İstanbul Valiliği, Nesin Vakfı'nın izinsiz yardım topladığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı
İstanbul Valiliği, izinsiz yardım topladığı iddiasıyla Nesin Vakfı'nın banka hesabının bloke edildiğini bildirdi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T21:43+0300
2022-05-09T21:44+0300
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nesin vakfı
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İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu'nca denetimi yapılan Nesin Vakfı'nın izinsiz yardım toplama faaliyetinde bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.Açıklamada, Teftiş Kurulunun 20 Nisan 2020'de düzenlediği denetim raporunun İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 10 Şubat 2021'de yasal işlemler yapılmak üzere İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne gönderildiği aktarıldı.Konuyla ilgili olarak İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından yapılan denetime yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"İzinsiz yardım toplama tutarının 4 milyon 204 bin 943 lira olduğu, 2 milyon 234 bin 85 liranın arazi alımı ve sair masraflar için sarf edildiği, 1 milyon 970 bin 857 liranın ise harcanmadığı, 2021 yılı itibarıyla Vakıf hesaplarına arsa, arazi alımı ve lise ve benzeri açıklamalar ile para girişlerinin halen devam ettiği tespit edilmiştir.2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve uygulamaları konusunda vakfın bilgilendirilmesi, ihtar edilmesi, vakfın banka hesabının bloke edilmesi, 2860 sayılı kanuna aykırı olarak yapılan faaliyet nedeniyle Nesin Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında idari para cezası uygulanması, izinsiz toplanan yardım tutarı ve arazi mülkiyetinin Hazineye geçirilmesi işlemlerinin tesisi için ilçe kaymakamlığı ve ilgili birimlerimiz talimatlandırılmıştır. Vakıf yetkililerine, bundan sonraki dönemde yardım toplama mevzuatı çerçevesinde izin başvurusunda bulunulması yönünde gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır."
https://tr.sputniknews.com/20220509/nesin-vakfinin-banka-hesaplari-bloke-edildi-1056200092.html
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nesin vakfı, aziz nesin, ali nesin, matematik köyü

İstanbul Valiliği, Nesin Vakfı'nın izinsiz yardım topladığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı

21:43 09.05.2022 (güncellendi: 21:44 09.05.2022)
© Fotoğraf : FacebookAli Nesin
Ali Nesin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© Fotoğraf : Facebook
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İstanbul Valiliği, izinsiz yardım topladığı iddiasıyla Nesin Vakfı'nın banka hesabının bloke edildiğini bildirdi.
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu'nca denetimi yapılan Nesin Vakfı'nın izinsiz yardım toplama faaliyetinde bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Teftiş Kurulunun 20 Nisan 2020'de düzenlediği denetim raporunun İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 10 Şubat 2021'de yasal işlemler yapılmak üzere İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne gönderildiği aktarıldı.
Konuyla ilgili olarak İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından yapılan denetime yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İzinsiz yardım toplama tutarının 4 milyon 204 bin 943 lira olduğu, 2 milyon 234 bin 85 liranın arazi alımı ve sair masraflar için sarf edildiği, 1 milyon 970 bin 857 liranın ise harcanmadığı, 2021 yılı itibarıyla Vakıf hesaplarına arsa, arazi alımı ve lise ve benzeri açıklamalar ile para girişlerinin halen devam ettiği tespit edilmiştir.
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve uygulamaları konusunda vakfın bilgilendirilmesi, ihtar edilmesi, vakfın banka hesabının bloke edilmesi, 2860 sayılı kanuna aykırı olarak yapılan faaliyet nedeniyle Nesin Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında idari para cezası uygulanması, izinsiz toplanan yardım tutarı ve arazi mülkiyetinin Hazineye geçirilmesi işlemlerinin tesisi için ilçe kaymakamlığı ve ilgili birimlerimiz talimatlandırılmıştır. Vakıf yetkililerine, bundan sonraki dönemde yardım toplama mevzuatı çerçevesinde izin başvurusunda bulunulması yönünde gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır."
Ali Nesin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
TÜRKİYE
Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi
09:58
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