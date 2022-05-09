https://tr.sputniknews.com/20220509/koc-holding-2022nin-ilk-ceyreginde-net-karini-yuzde-218-artirdi-1056228992.html

Koç Holding 2022’nin ilk çeyreğinde net karını yüzde 218 artırdı

Koç Holding 2022’nin ilk çeyreğinde net karını yüzde 218 artırdı

Koç Holding, 2022 yılının birinci çeyreğinde 6 milyar 713 milyon TL net dönem karı elde etti. Holding, geçen yılın aynı dönemine göre karını yüzde 218 oranında... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T22:59+0300

2022-05-09T22:59+0300

2022-05-09T23:04+0300

ekonomi

koç holding

kar

ekonomi

kap

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Koç Holding, 2022 yılının ilk çeyreğine dair finansallarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.Koç Holding, 2022 yılının ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 6 milyar 713 milyon TL net dönem karı elde etti. Holding, geçen yılın aynı dönemine göre karını yüzde 218 oranında artırdı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 113 milyon TL olan net kara, finans sektöründen 2 milyar 647 milyon TL, otomotivden 940 milyon TL, enerjiden 858 milyon TL, dayanıklı tüketimden 110 milyon TL ve diğer sektörlerden 44 milyon TL ilave katkı sağlandı.Bloomberg HT'nin haberine göre holding, yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre (finans sektörü faaliyet hasılatı dahil) 152 milyar 105 milyon TL gelir elde ederken, gelirini yıllık bazda yüzde 165 artırdı. Brüt kar ise yüzde 141 artışla 33 milyar 275 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.Finans sektöründe yılın ilk çeyreğindeki pozitif gelişmeler; vadesiz mevduat ve bireysel kredilerde süregelen pazar payı kazanımı, güçlü tahsilatlar ve çeyreksel düşük tahsili gecikmiş alacak girişleri ile desteklenen düşük kredi riski maliyeti, komisyon gelirlerinde genele yayılan iyileşme, güçlü yeni müşteri kazanımı ve içsel sermaye yaratımı ile desteklenen korunaklı sermaye tamponları oldu. Böylece, sektörün konsolide net kara katkısı yıllık yüzde 439 artışla 3 milyar 250 milyon TL oldu.Otomotivde, avantajlı ürün dağılımı, ihracat anlaşmaları ve gider kontrolü ve fiyatlama disiplini ile öne çıktı. Diğer taraftan iç pazar ve ihracat pazarlarındaki zayıflık olumsuz gelişmeler olarak not edildi. Buna göre, sektörün konsolide net kara katkısı yıllık yüzde 77 artışla 2 milyar 204 milyon TL’ye çıktı.Enerji tarafında ise, iç talepte büyüme, ürün marjlarındaki güçlü artış, stok karı ve yüksek kapasite kullanımı olumlu, enerji fiyatlarındaki ani artış ise olumsuz gelişme olarak ilk çeyrekte kayda girdi. Sektörün konsolide net kâra katkısı yıllık yüzde 296 artışla 568 milyon TL’ye yükseldi.

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koç holding, kar, ekonomi, kap