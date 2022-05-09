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https://tr.sputniknews.com/20220509/rusyada-zafer-gunu-icin-havai-fisekli-kutlama--1056229987.html
Rusya’da Zafer Günü havai fişeklerle kutlandı
Rusya’da Zafer Günü havai fişeklerle kutlandı
Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları başta başkent Moskova olmak üzere birçok kentte yapılan havai fişek gösterileriyle tamamlandı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T23:37+0300
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havai fişek
rusya
zafer günü
dünya
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Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümünde dünya genelinde anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştirildi.Rusya genelinde ise birçok kentte gün boyu süren kutlamalar kapsamında akşam saatlerinde havai fişek gösterisi düzenlendi.
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havai fişek, rusya, zafer günü

Rusya’da Zafer Günü havai fişeklerle kutlandı

23:37 09.05.2022 (güncellendi: 23:55 09.05.2022)
© Sputnik / Evgeny Odinokov / Fotoğraf bankasına girZafer Bayramı'nda Moskova'da havai fişek gösterisi
Zafer Bayramı'nda Moskova'da havai fişek gösterisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© Sputnik / Evgeny Odinokov
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Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları başta başkent Moskova olmak üzere birçok kentte yapılan havai fişek gösterileriyle tamamlandı.
Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümünde dünya genelinde anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştirildi.
Rusya genelinde ise birçok kentte gün boyu süren kutlamalar kapsamında akşam saatlerinde havai fişek gösterisi düzenlendi.
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