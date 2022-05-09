https://tr.sputniknews.com/20220509/rusyada-zafer-gunu-icin-havai-fisekli-kutlama--1056229987.html
Rusya’da Zafer Günü havai fişeklerle kutlandı
Rusya’da Zafer Günü havai fişeklerle kutlandı
Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları başta başkent Moskova olmak üzere birçok kentte yapılan havai fişek gösterileriyle tamamlandı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T23:37+0300
2022-05-09T23:37+0300
2022-05-09T23:55+0300
havai fişek
rusya
zafer günü
dünya
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Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümünde dünya genelinde anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştirildi.Rusya genelinde ise birçok kentte gün boyu süren kutlamalar kapsamında akşam saatlerinde havai fişek gösterisi düzenlendi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
havai fişek, rusya, zafer günü
Rusya’da Zafer Günü havai fişeklerle kutlandı
23:37 09.05.2022 (güncellendi: 23:55 09.05.2022) Abone ol
Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları başta başkent Moskova olmak üzere birçok kentte yapılan havai fişek gösterileriyle tamamlandı.
Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümünde dünya genelinde anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştirildi.
Rusya genelinde ise birçok kentte gün boyu süren kutlamalar kapsamında akşam saatlerinde havai fişek gösterisi düzenlendi.