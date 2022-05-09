https://tr.sputniknews.com/20220509/rusyada-zafer-gunu-icin-havai-fisekli-kutlama--1056229987.html

Rusya’da Zafer Günü havai fişeklerle kutlandı

Rusya’da Zafer Günü havai fişeklerle kutlandı

Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları başta başkent Moskova olmak üzere birçok kentte yapılan havai fişek gösterileriyle tamamlandı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

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havai fişek

rusya

zafer günü

dünya

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Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümünde dünya genelinde anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştirildi.Rusya genelinde ise birçok kentte gün boyu süren kutlamalar kapsamında akşam saatlerinde havai fişek gösterisi düzenlendi.

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havai fişek, rusya, zafer günü