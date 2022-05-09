https://tr.sputniknews.com/20220509/savcilik-dort-kisiyi-yaralayan-pitbull-cinsi-kopegi-silah-saydi-1056207405.html

Savcılık dört kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeği silah saydı

Savcılık dört kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeği silah saydı

Ankara'da dört kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi Umut Batuhan Y., "olaydan önce köpeğin tasmasını çıkardığı" gerekçesiyle "olası kastla silahla... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T12:53+0300

2022-05-09T12:53+0300

2022-05-09T12:54+0300

türkiye

ankara

pitbull

savcılık

tutuklama

köpek

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Ankara'da dört kişilik bir aileyi yaralayan pitbull cinsi köpek savcılık tarafından silah sayıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, 3 Mayıs'ta, Oran Sitesindeki ikametine aracıyla gelen şüpheli, otoparka aracını park ettikten sonra yanındaki siyah renkli pitbull cinsi köpeğiyle manyetik alandan geçiş yaptı.Asansöre geçen şüpheli, bahçe katına geldiğinde köpeğin tasmasını çıkardı ve köpeği dışarıda bırakıp apartmana girdi.Bu esnada, eşi ve iki çocuğuyla apartmandan çıkan E.Ç., köpeğin üzerlerine geldiğini fark etti. Biri 7, diğeri 11 yaşındaki çocuklarının zarar görmemesi için köpeğe karşı siper olan kadın yere düştü. Eşi ve çevredekilerin müdahalesiyle köpekten kurtulabilen anne ve çocukları, apartman girişine sığındı.E.Ç'nin yanı sıra, olaya müdahale ederken köpeğin saldırısına maruz kalan E.Ö., H.Ö. ve M.Ö., el, ayak bilekleri ile yüzlerinden yaralandı.Köpeğin kendisine ait olmadığını söylediŞüpheli Umut Batuhan Y., savcılık ifadesinde, pitbull cinsi köpeğin kendisine ait olmadığını, köpeğin saldırgan ve yasaklı bir ırk olduğunu bilmediğini iddia etti. Köpeği yol üzerinde bulduğunu, başıboş gördüğü için aracına aldığını belirten şüpheli, köpeği site bahçesine bıraktığını söyledi.Şüpheli, ifadesinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık tutuklama talep yazısında, site, park, cadde ve bahçelerin, insanların özgürce bir arada yaşayacağı güvenli alanlar olması gerektiği vurgulandı.Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, tehlike arz eden hayvanları barındırmanın yasak olduğu aktarılan yazıda, buna rağmen şüphelinin yasak cins olarak kabul edilen pitbull beslediği kaydedildi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tehlike Arz Eden Hayvanlar" başlıklı genelgesinde, bulundurulması yasak olan hayvanların 14 Ocak 2022'ye kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınmasının istendiği bildirilen yazıda, veteriner hekimi tarafından düzenlenen tutanakta köpeğin kısır olmadığının belirlendiği ifade edildi.Savcılık silah saydıSavcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliği, şüpheliyi "olası kastla silahla yaralama" suçundan tutukladı.TCK'nin "tanımlar"ı içeren 6. maddesinin ilgili bendi, "Silah deyiminden saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler anlaşılır" hükmünü içeriyor.

https://tr.sputniknews.com/20220211/yasakli-irk-kopekler-barinakta-olumu-bekliyor-onlari-muebbet-hapse-mahkum-ettik-1053738979.html

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ankara, pitbull, savcılık, tutuklama, köpek