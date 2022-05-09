https://tr.sputniknews.com/20220509/thy-yurt-disi-ucus-agina-4-yeni-hat-ekledi-1056216538.html

THY, yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi

THY, yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi

Pandemi sonrası uçuş ve yolcu sayısını arttırmaya başlayan THY yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat eklerken, ABD'de Seattle yapılacak ilk uçuşun 27 Mayıs'ta... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T16:27+0300

2022-05-09T16:27+0300

2022-05-09T16:33+0300

türk hava yolları (thy)

türkiye

bilal ekşi

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Biz uçuyoruz. Yeni hatlarımız Seattle-ABD: 27 Mayis, Juba-Güney Sudan: 1 Haziran, Buhara: 7 Haziran, Tivat-Karadağ:11 Haziran, Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" paylaşımında bulundu.

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türk hava yolları (thy), bilal ekşi