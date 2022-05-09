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THY, yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi
THY, yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi
Pandemi sonrası uçuş ve yolcu sayısını arttırmaya başlayan THY yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat eklerken, ABD'de Seattle yapılacak ilk uçuşun 27 Mayıs'ta... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T16:27+0300
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türk hava yolları (thy)
türkiye
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Biz uçuyoruz. Yeni hatlarımız Seattle-ABD: 27 Mayis, Juba-Güney Sudan: 1 Haziran, Buhara: 7 Haziran, Tivat-Karadağ:11 Haziran, Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" paylaşımında bulundu.
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türk hava yolları (thy), bilal ekşi

THY, yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi

16:27 09.05.2022 (güncellendi: 16:33 09.05.2022)
© AATHY-Türk Hava Yolları
THY-Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© AA
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Pandemi sonrası uçuş ve yolcu sayısını arttırmaya başlayan THY yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat eklerken, ABD'de Seattle yapılacak ilk uçuşun 27 Mayıs'ta olacağı açıklandı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Biz uçuyoruz. Yeni hatlarımız Seattle-ABD: 27 Mayis, Juba-Güney Sudan: 1 Haziran, Buhara: 7 Haziran, Tivat-Karadağ:11 Haziran, Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" paylaşımında bulundu.
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