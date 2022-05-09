Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar: Rusya bizim için çok önemli bir pazar

"Rusya bizim için çok önemli bir pazar. Biz Rusya'dan enerji, ekonomi olarak enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. Turizm açısından da Rusya çok önemli bizim için. Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya. Pandemi öncesi 6 milyon Rus ağırladık. Bu rakamlar bu sene olmaz. 3-4 milyon turist gelir diye bekliyorum. Turizmden 2019 yılında 35 milyar dolar gelir elde ettik. Pandemide 12 milyar dolar, geçen sene 24 milyar dolar, bu sene 35-40 milyar dolar beklentisi var. Kültür ve Turizm Bakanı ile periyodik olarak bir araya geliyoruz. Rusya bizim için çok önemli bir pazar. 2019'da turizm geliriyle enerjiyi karşılayabiliyorduk"