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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar: Rusya bizim için çok önemli bir pazar
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar: Rusya bizim için çok önemli bir pazar
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, "Rusya bizim için çok önemli bir pazar" dedi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T17:30+0300
2022-05-09T17:30+0300
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Habertürk Manşet programında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.Rusya-Ukrayna konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı bir tutum sergilediğini belirten Çakar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar: Rusya bizim için çok önemli bir pazar
17:30 09.05.2022 (güncellendi: 17:35 09.05.2022) Abone ol
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, "Rusya bizim için çok önemli bir pazar" dedi.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Habertürk Manşet programında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.
Rusya-Ukrayna konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı bir tutum sergilediğini belirten Çakar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Rusya bizim için çok önemli bir pazar. Biz Rusya'dan enerji, ekonomi olarak enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. Turizm açısından da Rusya çok önemli bizim için. Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya. Pandemi öncesi 6 milyon Rus ağırladık. Bu rakamlar bu sene olmaz. 3-4 milyon turist gelir diye bekliyorum. Turizmden 2019 yılında 35 milyar dolar gelir elde ettik. Pandemide 12 milyar dolar, geçen sene 24 milyar dolar, bu sene 35-40 milyar dolar beklentisi var. Kültür ve Turizm Bakanı ile periyodik olarak bir araya geliyoruz. Rusya bizim için çok önemli bir pazar. 2019'da turizm geliriyle enerjiyi karşılayabiliyorduk"