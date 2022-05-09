https://tr.sputniknews.com/20220509/yeni-album-oncesi-kendrick-lamardan-sarki-klipte-deepfakele-will-smith-ve-kanye-west-oldu-1056212590.html
Yeni albüm öncesi Kendrick Lamar'dan şarkı: Klipte 'deepfake'le Will Smith ve Kanye West oldu
Yeni albüm öncesi Kendrick Lamar'dan şarkı: Klipte 'deepfake'le Will Smith ve Kanye West oldu
Kendrick Lamar, cuma günü çıkaracağı 'Mr. Morale & The Big Steppers' albümü öncesi ‘The Heart Part 5’ı yayınladı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T15:00+0300
2022-05-09T15:00+0300
2022-05-09T15:07+0300
kendrick lamar
yaşam
albüm
will smith
kanye west
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Tarihin en iyi rapçileri listelerinin tepelerinde sıkça yer bulan Kendrick Lamar, uzun bir aradan sonra yeni şarkısı ‘The Heart Part 5’ı yayınladı.K.dot lakaplı rap sanatçısının videoda, OJ Simpson, Will Smith, Jussie Smollett, Kobe Bryant, Kanye West ve Nipsey Hussle gibi birçok nedenle gündeme gelen siyahi ünlüye ‘deepfake*’ yöntemiyle yer verdi.‘The Heart Part 5’, Lamar'ın 2018'de Black Panther filmi için yaptığı şarkından bu yana ilk kez başkasına eşlik etmediği bir tekli yayınlamış oldu. Şarkı, ABD'de 8 Mayıs gecesi dinleyici ile buluştu.Lamar'ın yeni albümü 'Mr. Morale & The Big Steppers'ın tamamı bu cuma günü dinleyici ile buluşacak.‘The Heart Part 5’, yeni albümde yer almayacak.Lamar'ın son albümü 'DAMN' 2017 yılında yayımlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220210/super-bowl-2022-icin-geri-sayim-snoop-dogg-eminem-ve-kendrick-lamar-sahne-alacak-1053709973.html
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kendrick lamar, albüm, will smith, kanye west
Yeni albüm öncesi Kendrick Lamar'dan şarkı: Klipte 'deepfake'le Will Smith ve Kanye West oldu
15:00 09.05.2022 (güncellendi: 15:07 09.05.2022) Abone ol
Kendrick Lamar, cuma günü çıkaracağı 'Mr. Morale & The Big Steppers' albümü öncesi ‘The Heart Part 5’ı yayınladı.
Tarihin en iyi rapçileri listelerinin tepelerinde sıkça yer bulan Kendrick Lamar, uzun bir aradan sonra yeni şarkısı ‘The Heart Part 5’ı yayınladı.
K.dot lakaplı rap sanatçısının videoda, OJ Simpson, Will Smith, Jussie Smollett, Kobe Bryant, Kanye West ve Nipsey Hussle gibi birçok nedenle gündeme gelen siyahi ünlüye ‘deepfake*’ yöntemiyle yer verdi.
‘The Heart Part 5’, Lamar'ın 2018'de Black Panther filmi için yaptığı şarkından bu yana ilk kez başkasına eşlik etmediği bir tekli yayınlamış oldu. Şarkı, ABD'de 8 Mayıs gecesi dinleyici ile buluştu.
Lamar'ın yeni albümü 'Mr. Morale & The Big Steppers'ın tamamı bu cuma günü dinleyici ile buluşacak.
‘The Heart Part 5’, yeni albümde yer almayacak.
Lamar'ın son albümü 'DAMN' 2017 yılında yayımlanmıştı.
*Deepfake,
yapay zeka teknolojisi ile üretilen sahte ses ve video dosyaları olarak tanımlanıyor.