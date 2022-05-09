https://tr.sputniknews.com/20220509/yeni-album-oncesi-kendrick-lamardan-sarki-klipte-deepfakele-will-smith-ve-kanye-west-oldu-1056212590.html

Yeni albüm öncesi Kendrick Lamar'dan şarkı: Klipte 'deepfake'le Will Smith ve Kanye West oldu

Yeni albüm öncesi Kendrick Lamar'dan şarkı: Klipte 'deepfake'le Will Smith ve Kanye West oldu

Kendrick Lamar, cuma günü çıkaracağı 'Mr. Morale & The Big Steppers' albümü öncesi ‘The Heart Part 5’ı yayınladı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T15:00+0300

2022-05-09T15:00+0300

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kendrick lamar

yaşam

albüm

will smith

kanye west

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Tarihin en iyi rapçileri listelerinin tepelerinde sıkça yer bulan Kendrick Lamar, uzun bir aradan sonra yeni şarkısı ‘The Heart Part 5’ı yayınladı.K.dot lakaplı rap sanatçısının videoda, OJ Simpson, Will Smith, Jussie Smollett, Kobe Bryant, Kanye West ve Nipsey Hussle gibi birçok nedenle gündeme gelen siyahi ünlüye ‘deepfake*’ yöntemiyle yer verdi.‘The Heart Part 5’, Lamar'ın 2018'de Black Panther filmi için yaptığı şarkından bu yana ilk kez başkasına eşlik etmediği bir tekli yayınlamış oldu. Şarkı, ABD'de 8 Mayıs gecesi dinleyici ile buluştu.Lamar'ın yeni albümü 'Mr. Morale & The Big Steppers'ın tamamı bu cuma günü dinleyici ile buluşacak.‘The Heart Part 5’, yeni albümde yer almayacak.Lamar'ın son albümü 'DAMN' 2017 yılında yayımlanmıştı.

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kendrick lamar, albüm, will smith, kanye west