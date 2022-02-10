https://tr.sputniknews.com/20220210/super-bowl-2022-icin-geri-sayim-snoop-dogg-eminem-ve-kendrick-lamar-sahne-alacak-1053709973.html

Super Bowl 2022 için geri sayım: Snoop Dogg, Eminem ve Kendrick Lamar sahne alacak

Super Bowl 2022 için geri sayım: Snoop Dogg, Eminem ve Kendrick Lamar sahne alacak

2022 Super Bowl için geri sayım başladı. Merakla beklenen programında karşılaşmanın devre arası Dr. Dre, Snoop Dogg ve Eminem sahneye çıkacak. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T16:22+0300

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super bowl

snoop dogg

yaşam

eminem

kendrick lamar

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ABD'de Amerikan futbol ligi NFL'in şampiyonunu belirleyen final karşılaşması Super Bowl'un geleneksel devre arası konserini bu sezon Dr. Dre, Snoop Dogg ve Eminem verecek. Hip hop efsanelerine Los Angeles'ta Mary J. Blige ve Kendrick Lamar eşlik edecek.İlk kez birlikte sahnedeNTV’nin aktardığına göre, aralarında toplam 43 Grammy ödülü bulunan yıldızlar, şubat ayında ilk kez birlikte sahne alacak.Dr. Dre, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu kariyerimin yeni çağını açacak" dedi. 56 yaşındaki sanatçı paylaşımına "Super Bowl LVI devre arası şovunda sahne alma ve bunu kendi arka bahçemde yapma fırsatı kariyerimin en heyecanlı anlarında biri olacak" notu düştü.Sofi Stadyumu'ndaSuper Bowl'un devre arası şovları, birçok zaman karşılaşmayı izlemeyen izleyicileri bile çekmeyi başarıyor. Son Super Bowl devre arası şovunu The Weeknd sahnelemişti. En prestijli şovlardan bazıları Michael Jackson, Prince, Madonna, Lady Gaga ve Beyonce tarafından yapılmıştı.Super Bowl karşılaşması, 13 Şubat'ta Inglewood, California'da Sofi Stadyumu'nda oynanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220208/foo-fighters-super-bowl-gecesi-metaversede-konser-verecek-tepki-veren-de-var-destekleyen-de-1053599894.html

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super bowl, snoop dogg, eminem, kendrick lamar