https://tr.sputniknews.com/20220509/yunanistan-basbakani-micotakis-baeye-resmi-ziyarette-bulundu-1056226210.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, BAE'ye resmi ziyarette bulundu

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, BAE'ye resmi ziyarette bulundu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, resmi ziyarette bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, Devlet Başkanı Şeyh Halife bin... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T21:09+0300

2022-05-09T21:09+0300

2022-05-09T21:11+0300

dünya

kiryakos miçotakis

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

muhammed bin zayid el nehyan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056226020_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_45e224c6d4057f42e38efcbae1a5d46b.jpg

İki lider, görüşmede, ikili ilişkiler, iklim krizi, Ukrayna ve bölgesel sorunlar gibi konuları ele aldı.Görüşmenin ardından ticaret, enerji, sağlık konularında işbirliği anlaşmaları imzalandı.Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunu değinerek, ülkesinin Ukrayna'ya insani yardım yapmaya hazır olduğunu belirtti.Operasyonunun enerji alanındaki sonuçlarına da dikkati çeken Muhammed bin Zayid, "Biz, her zaman enerji güvenliğine önem veriyoruz. Biz de enerji tedarikçisi olduğumuz için enerji piyasasının istikrarı ile ilgileniyoruz. Orta Doğu ve Akdeniz'deki krizlere rağmen bölge, kalkınma ve barışçıl iş birliği açısından büyük perspektiflere sahip" ifadesini kullandı.Muhammed bin Zayid, BAE'nin bu iş birliğine yönelik koşulları hazırlamak ve istisnasız tüm taraflar ile işbirliği sağlamak için çalıştığını vurguladı.Başbakanlık görevine başlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne üçüncü ziyaretini gerçekleştiren Miçotakis, Yunanistan'ın BAE ile ilişkilerini derinleştirmek istediğini bildirdi.Miçotakis, Ukrayna operasyonun ardından çıkan enerji sorununa ilişkin, "Bu alanda iş birliğimizi daha da artırabiliriz" dedi.

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kiryakos miçotakis, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), muhammed bin zayid el nehyan