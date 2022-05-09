https://tr.sputniknews.com/20220509/yunanistan-basbakani-micotakis-baeye-resmi-ziyarette-bulundu-1056226210.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, BAE'ye resmi ziyarette bulundu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, BAE'ye resmi ziyarette bulundu
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, resmi ziyarette bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, Devlet Başkanı Şeyh Halife bin... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T21:09+0300
2022-05-09T21:09+0300
2022-05-09T21:11+0300
dünya
kiryakos miçotakis
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
muhammed bin zayid el nehyan
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İki lider, görüşmede, ikili ilişkiler, iklim krizi, Ukrayna ve bölgesel sorunlar gibi konuları ele aldı.Görüşmenin ardından ticaret, enerji, sağlık konularında işbirliği anlaşmaları imzalandı.Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunu değinerek, ülkesinin Ukrayna'ya insani yardım yapmaya hazır olduğunu belirtti.Operasyonunun enerji alanındaki sonuçlarına da dikkati çeken Muhammed bin Zayid, "Biz, her zaman enerji güvenliğine önem veriyoruz. Biz de enerji tedarikçisi olduğumuz için enerji piyasasının istikrarı ile ilgileniyoruz. Orta Doğu ve Akdeniz'deki krizlere rağmen bölge, kalkınma ve barışçıl iş birliği açısından büyük perspektiflere sahip" ifadesini kullandı.Muhammed bin Zayid, BAE'nin bu iş birliğine yönelik koşulları hazırlamak ve istisnasız tüm taraflar ile işbirliği sağlamak için çalıştığını vurguladı.Başbakanlık görevine başlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne üçüncü ziyaretini gerçekleştiren Miçotakis, Yunanistan'ın BAE ile ilişkilerini derinleştirmek istediğini bildirdi.Miçotakis, Ukrayna operasyonun ardından çıkan enerji sorununa ilişkin, "Bu alanda iş birliğimizi daha da artırabiliriz" dedi.
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
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kiryakos miçotakis, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), muhammed bin zayid el nehyan
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, BAE'ye resmi ziyarette bulundu
21:09 09.05.2022 (güncellendi: 21:11 09.05.2022) Abone ol
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, resmi ziyarette bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
İki lider, görüşmede, ikili ilişkiler, iklim krizi, Ukrayna ve bölgesel sorunlar gibi konuları ele aldı.
Görüşmenin ardından ticaret, enerji, sağlık konularında işbirliği anlaşmaları imzalandı.
Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunu değinerek, ülkesinin Ukrayna'ya insani yardım yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Operasyonunun enerji alanındaki sonuçlarına da dikkati çeken Muhammed bin Zayid, "Biz, her zaman enerji güvenliğine önem veriyoruz. Biz de enerji tedarikçisi olduğumuz için enerji piyasasının istikrarı ile ilgileniyoruz. Orta Doğu ve Akdeniz'deki krizlere rağmen bölge, kalkınma ve barışçıl iş birliği açısından büyük perspektiflere sahip" ifadesini kullandı.
Muhammed bin Zayid, BAE'nin bu iş birliğine yönelik koşulları hazırlamak ve istisnasız tüm taraflar ile işbirliği sağlamak için çalıştığını vurguladı.
Başbakanlık görevine başlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne üçüncü ziyaretini gerçekleştiren Miçotakis, Yunanistan'ın BAE ile ilişkilerini derinleştirmek istediğini bildirdi.
Miçotakis, Ukrayna operasyonun ardından çıkan enerji sorununa ilişkin, "Bu alanda iş birliğimizi daha da artırabiliriz" dedi.