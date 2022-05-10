https://tr.sputniknews.com/20220510/almanya-rus-gazinin-kesilmesi-ihtimaline-karsi-kriz-plani-hazirliyor-1056254367.html

'Almanya, Rus gazının kesilmesi ihtimaline karşı kriz planı hazırlıyor'

'Almanya, Rus gazının kesilmesi ihtimaline karşı kriz planı hazırlıyor'

Almanya'nın Rusya'dan doğalgaz tedarikinin kesilmesi ihtimaline karşı kriz planı hazırladığı, planda kritik öneme sahip enerji şirketlerine el koyulmasının da... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T17:58+0300

2022-05-10T17:58+0300

2022-05-10T18:01+0300

ukrayna krizi

doğalgaz

reuters

almanya

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

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Reuters'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle Rus gazı akışının durmasından endişe eden Almanya, bu duruma karşı önlemlerin yer aldığı bir kriz planı oluşturuyor.Özellikle Rusya'nın yaptırımlara cevaben enerji alanındaki ekonomik ilişkileri sonlandırmasından kaygılı olan Berlin, gaz sevkiyatının durması halinde enerji sektörüne destek vermeyi ve kritik öneme sahip enerji şirketlerini devlet kontrolü altına almayı planlıyor.Berlin, gerekli görülmesi halinde şirketlerin hisselerinin satın alınmasını da değerlendiriyor.Reuters'in haberde dikkat çektiği bir diğer nokta, Rusya'nın uyguladığı çok sayıda yaptırımın ardından Alman ekonomisinin durma noktasına gelmiş olması. Rus gazına ambargo uygulanması ülkede ciddi tartışmalara neden olurken sanayi temsilcileri, ambargo kararının acil olduğunu ve şirketlerin yeni gerçekliklere adapte olması için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.Ulusal gaz ihtiyacının yüzde 55'ini Rusya'dan karşılayan Almanya, Ukrayna'daki gelişmelerin ardından AB'nin baskısıyla Rusya'ya yönelik ambargolara katılmak zorunda kalmıştı.Almanya'da enerji şirketlerine el koyulmasıyla ilgili kanunda yapılması teklif edilen değişiklik geçen ay onaylanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220509/bloomberg-batinin-rus-petrol-ithalatini-kesme-plani-ekonomik-intihar-1056228844.html

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doğalgaz, reuters, almanya, ukrayna, ukrayna krizi, rusya