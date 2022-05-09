https://tr.sputniknews.com/20220509/bloomberg-batinin-rus-petrol-ithalatini-kesme-plani-ekonomik-intihar-1056228844.html
Bloomberg: Batı’nın, Rus petrol ithalatını kesme planı ekonomik intihar
Bloomberg: Batı’nın, Rus petrol ithalatını kesme planı ekonomik intihar
Bloomberg yazarı Julian Lee, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrol ithalatını sıfıra indirgeyemeyeceğini, zira bunun gerçekdışı ve fuzuli olduğunu belirtti. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T22:54+0300
2022-05-09T22:54+0300
2022-05-09T22:59+0300
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Rus petrolüne yasağa karşı çıkan Macaristan, Slovakya ve Hırvatistan’ın duruşuna dikkat çeken Lee, bu ülkelerdeki rafinerilerin özel olarak Rus hammaddeleri işleme amacıyla inşa edildiğini ve alternatif arayışının onlar için ciddi sorun yaratacağını anlattı.Ural marka petrolün muadilinin, diğer türden hammaddelerin karışımında elde edilebileceğini, ancak bunun daha pahalıya mal olacağını ve dolayısıyla işletmelerin verimlilik ve kararlılığının düşeceği kaydedildi. AB’nin Macaristan, Slovakya ve Hırvatistan’ı yaptırımdan istisna tutabileceğini ve bunun, yaptırım politikasının bozulması anlamına gelmeyeceği, aksine bu ülkelere, rekabet gücünü ve kârını koruma fırsatı vereceği belirtildi. Lee, Rus petrolünden kademeli olarak vazgeçiş için bir takvimi belirleme çağrısında bulundu.Rus petrolünden vazgeçişin Avrupalıları alternatif aramaya iteceğini kaydeden Lee, “Fiyatlar yükselecek, ama herkes için yükselecek” uyarısında bulundu.Ayrıca Rus petrol ürünleri tanımına netlik kazandırma çağrısında bulunan Bloomberg yazarına göre, eğer Hindistan’daki bir tesiste Rus petrolünden yakıt üretiliyorsa bu artık Hint yakıt oluyor. Ayrıca hammaddenin menşeini belirlemenin zor olduğunu kaydeden uzman, alıcılara karşı ikincil yaptırımların getirilmesini böyle durumda bir çıkış yolu olarak görüyor.Fakat bunun tehlikeli bir senaryo olduğu kaydedilen yazıda, “Arzın, özellikle de dizel yakıt arzının zaten kısıtlı olduğu küresel piyasa koşullarında, bu ekonomik intihar olur” ifadesine yer verildi.
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julian lee, ukrayna, rusya, petrol, avrupa, macaristan, slovakya, hırvatistan
Bloomberg: Batı’nın, Rus petrol ithalatını kesme planı ekonomik intihar
22:54 09.05.2022 (güncellendi: 22:59 09.05.2022) Abone ol
Bloomberg yazarı Julian Lee, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrol ithalatını sıfıra indirgeyemeyeceğini, zira bunun gerçekdışı ve fuzuli olduğunu belirtti.
Rus petrolüne yasağa karşı çıkan Macaristan, Slovakya ve Hırvatistan’ın duruşuna dikkat çeken Lee, bu ülkelerdeki rafinerilerin özel olarak Rus hammaddeleri işleme amacıyla inşa edildiğini ve alternatif arayışının onlar için ciddi sorun yaratacağını anlattı.
Ural marka petrolün muadilinin, diğer türden hammaddelerin karışımında elde edilebileceğini, ancak bunun daha pahalıya mal olacağını ve dolayısıyla işletmelerin verimlilik ve kararlılığının düşeceği kaydedildi. AB’nin Macaristan, Slovakya ve Hırvatistan’ı yaptırımdan istisna tutabileceğini ve bunun, yaptırım politikasının bozulması anlamına gelmeyeceği, aksine bu ülkelere, rekabet gücünü ve kârını koruma fırsatı vereceği belirtildi. Lee, Rus petrolünden kademeli olarak vazgeçiş için bir takvimi belirleme çağrısında bulundu.
Rus petrolünden vazgeçişin Avrupalıları alternatif aramaya iteceğini kaydeden Lee, “Fiyatlar yükselecek, ama herkes için yükselecek” uyarısında bulundu.
Ayrıca Rus petrol ürünleri tanımına netlik kazandırma çağrısında bulunan Bloomberg yazarına göre, eğer Hindistan’daki bir tesiste Rus petrolünden yakıt üretiliyorsa bu artık Hint yakıt oluyor. Ayrıca hammaddenin menşeini belirlemenin zor olduğunu kaydeden uzman, alıcılara karşı ikincil yaptırımların getirilmesini böyle durumda bir çıkış yolu olarak görüyor.
Fakat bunun tehlikeli bir senaryo olduğu kaydedilen yazıda, “Arzın, özellikle de dizel yakıt arzının zaten kısıtlı olduğu küresel piyasa koşullarında, bu ekonomik intihar olur” ifadesine yer verildi.