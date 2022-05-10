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https://tr.sputniknews.com/20220510/azerbaycan-ermenistan-askerleri-kelbecer-bolgesindeki-mevzilere-ates-acti---1056247088.html
Azerbaycan: Ermenistan askerleri Kelbecer bölgesindeki mevzilere ateş açtı
Azerbaycan: Ermenistan askerleri Kelbecer bölgesindeki mevzilere ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askeri birliklerin dün sınırdaki Kelbecer bölgesi yönünde Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığını duyurdu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-10T15:04+0300
dünya
ermenistan
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin dün sınırdaki Kelbecer bölgesi yönünde Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, “9 Mayıs akşamı Basargeçer bölgesindeki Azizli yerleşimi istikametinde bulunan Ermenistan silahlı kuvvetleri, Kelbecer bölgesindeki Yukarı Ayrım yerleşimi yönünde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine periyodik olarak ateş açtı” ifadelerine yer verildi. Azerbaycan birliklerinin karşı önlemler aldığına dikkat çekilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun personel ya da teçhizat kaybına uğramadığı kaydedildi. Bakanlık, “Şu anda belirtilen yöndeki durum stabil, operasyonel durum Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birimlerinin kontrolünde” vurgusunu yaptı.
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ermenistan, azerbaycan

Azerbaycan: Ermenistan askerleri Kelbecer bölgesindeki mevzilere ateş açtı

15:04 10.05.2022
© AP PhotoErmenistan-Azerbaycan sınırı-Ermeni askeri
Ermenistan-Azerbaycan sınırı-Ermeni askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AP Photo
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askeri birliklerin dün sınırdaki Kelbecer bölgesi yönünde Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin dün sınırdaki Kelbecer bölgesi yönünde Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı belirtildi.
Açıklamada, “9 Mayıs akşamı Basargeçer bölgesindeki Azizli yerleşimi istikametinde bulunan Ermenistan silahlı kuvvetleri, Kelbecer bölgesindeki Yukarı Ayrım yerleşimi yönünde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine periyodik olarak ateş açtı” ifadelerine yer verildi.
Azerbaycan birliklerinin karşı önlemler aldığına dikkat çekilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun personel ya da teçhizat kaybına uğramadığı kaydedildi.
Bakanlık, “Şu anda belirtilen yöndeki durum stabil, operasyonel durum Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birimlerinin kontrolünde” vurgusunu yaptı.
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