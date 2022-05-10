https://tr.sputniknews.com/20220510/bakan-bozdag-acikladi-stokculuk-yapana-3-yila-kadar-hapis-cezasi-geliyor-1056247203.html
Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçuluk yapana 3 yıla kadar hapis cezası geliyor
Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçuluk yapana 3 yıla kadar hapis cezası geliyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz. Hem alt hem de... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T15:05+0300
2022-05-10T15:05+0300
2022-05-10T15:11+0300
türkiye
stokçuluk
bekir bozdağ
ceza
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilere yaptığı açıklamada Bozdağ, "Atacağımız yeni adımla gayrimenkul alım ve satım işlerinin noterliklerde de yapılmasına imkan sağlıyoruz" dedi.'Stokçuluk' ve 'fiyatları etkileme' suçlarına ilişkin de konuşan Bozdağ, stokçulara verilecek cezaların, tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220507/bakan-bozdag-irkcilik-hastaligini-turk-milletine-bulastirmayi-basaramayacaklar-1056165864.html
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stokçuluk, bekir bozdağ, ceza
Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçuluk yapana 3 yıla kadar hapis cezası geliyor
15:05 10.05.2022 (güncellendi: 15:11 10.05.2022) Abone ol
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz. Hem alt hem de üst sınırı yükseltiyoruz" açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazetecilere yaptığı açıklamada Bozdağ, "Atacağımız yeni adımla gayrimenkul alım ve satım işlerinin noterliklerde de yapılmasına imkan sağlıyoruz" dedi.
'Stokçuluk' ve 'fiyatları etkileme' suçlarına ilişkin de konuşan Bozdağ, stokçulara verilecek cezaların, tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını açıkladı.