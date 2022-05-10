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https://tr.sputniknews.com/20220510/bakan-bozdag-acikladi-stokculuk-yapana-3-yila-kadar-hapis-cezasi-geliyor-1056247203.html
Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçuluk yapana 3 yıla kadar hapis cezası geliyor
Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçuluk yapana 3 yıla kadar hapis cezası geliyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz. Hem alt hem de... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
stokçuluk
bekir bozdağ
ceza
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilere yaptığı açıklamada Bozdağ, "Atacağımız yeni adımla gayrimenkul alım ve satım işlerinin noterliklerde de yapılmasına imkan sağlıyoruz" dedi.'Stokçuluk' ve 'fiyatları etkileme' suçlarına ilişkin de konuşan Bozdağ, stokçulara verilecek cezaların, tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220507/bakan-bozdag-irkcilik-hastaligini-turk-milletine-bulastirmayi-basaramayacaklar-1056165864.html
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stokçuluk, bekir bozdağ, ceza

Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçuluk yapana 3 yıla kadar hapis cezası geliyor

15:05 10.05.2022 (güncellendi: 15:11 10.05.2022)
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz. Hem alt hem de üst sınırı yükseltiyoruz" açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazetecilere yaptığı açıklamada Bozdağ, "Atacağımız yeni adımla gayrimenkul alım ve satım işlerinin noterliklerde de yapılmasına imkan sağlıyoruz" dedi.
'Stokçuluk' ve 'fiyatları etkileme' suçlarına ilişkin de konuşan Bozdağ, stokçulara verilecek cezaların, tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını açıkladı.
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
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