https://tr.sputniknews.com/20220510/bakan-bozdag-acikladi-stokculuk-yapana-3-yila-kadar-hapis-cezasi-geliyor-1056247203.html

Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçuluk yapana 3 yıla kadar hapis cezası geliyor

Bakan Bozdağ açıkladı: Stokçuluk yapana 3 yıla kadar hapis cezası geliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz. Hem alt hem de... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T15:05+0300

2022-05-10T15:05+0300

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türkiye

stokçuluk

bekir bozdağ

ceza

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilere yaptığı açıklamada Bozdağ, "Atacağımız yeni adımla gayrimenkul alım ve satım işlerinin noterliklerde de yapılmasına imkan sağlıyoruz" dedi.'Stokçuluk' ve 'fiyatları etkileme' suçlarına ilişkin de konuşan Bozdağ, stokçulara verilecek cezaların, tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20220507/bakan-bozdag-irkcilik-hastaligini-turk-milletine-bulastirmayi-basaramayacaklar-1056165864.html

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stokçuluk, bekir bozdağ, ceza