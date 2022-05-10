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BM: Petrol tankerindeki sızıntı 20 milyar dolara mal olabilir
BM: Petrol tankerindeki sızıntı 20 milyar dolara mal olabilir
Birleşmiş Milletler, Yemen'in batısındaki Kızıldeniz'de yıllardır boşaltılmayı bekleyen Safir petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T21:40+0300
2022-05-10T21:40+0300
dünya
iklim krizi
petrol
bm
tanker
yemen
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Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü David Gressly, Kızıldeniz'de çevre felaketine yol açma ihtimali taşıyan Safir petrol tankeriyle ilgili Ürdün'ün başkenti Amman'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.Safir tankerinin patlaması veya petrol sızıntısı ihtimaline değinen Gressly, "Bunun çevreye etkisi büyük olacak. Bizim tahminlerimize göre olabilecek petrol sızıntısını temizlemek için 20 milyar dolar harcanır."dedi. Gressly, Safir tankeri sorununu gidermek için fazla zaman kalmadığını vurgulayarak, meseleyi çözme süresi uzadıkça sızıntı ihtimalinin de arttığına dikkat çekti.Safir tankerindeki petrolün güvenli bir şekilde transferini sağlamak amacıyla 11 Mayıs Çarşamba günü BM'nin Hollanda ev sahipliğinde konferans düzenleyeceğini aktaran Gressly, söz konusu konferansta 80 milyon dolar toplamayı umduklarını ifade etti.Gressly, 80 milyon dolarlık meblağın, Safir tankeri sorununu çözmeye yönelik kurtarma planı için ihtiyaç duyulan 144 milyon dolarlık bütçenin bir kısmını oluşturacağına vurgu yaptı.Yemen'in batısında yer alan Hudeyde ili açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş Safir petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor. BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor.
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iklim krizi, petrol, bm, tanker, yemen

BM: Petrol tankerindeki sızıntı 20 milyar dolara mal olabilir

21:40 10.05.2022
© AFP 2022 / -Safir petrol tankeri
Safir petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / -
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Birleşmiş Milletler, Yemen'in batısındaki Kızıldeniz'de yıllardır boşaltılmayı bekleyen Safir petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceği konusunda uyardı.
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü David Gressly, Kızıldeniz'de çevre felaketine yol açma ihtimali taşıyan Safir petrol tankeriyle ilgili Ürdün'ün başkenti Amman'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Safir tankerinin patlaması veya petrol sızıntısı ihtimaline değinen Gressly, "Bunun çevreye etkisi büyük olacak. Bizim tahminlerimize göre olabilecek petrol sızıntısını temizlemek için 20 milyar dolar harcanır."dedi. Gressly, Safir tankeri sorununu gidermek için fazla zaman kalmadığını vurgulayarak, meseleyi çözme süresi uzadıkça sızıntı ihtimalinin de arttığına dikkat çekti.

Safir tankerindeki petrolün güvenli bir şekilde transferini sağlamak amacıyla 11 Mayıs Çarşamba günü BM'nin Hollanda ev sahipliğinde konferans düzenleyeceğini aktaran Gressly, söz konusu konferansta 80 milyon dolar toplamayı umduklarını ifade etti.
Gressly, 80 milyon dolarlık meblağın, Safir tankeri sorununu çözmeye yönelik kurtarma planı için ihtiyaç duyulan 144 milyon dolarlık bütçenin bir kısmını oluşturacağına vurgu yaptı.
Yemen'in batısında yer alan Hudeyde ili açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş Safir petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor. BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor.
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