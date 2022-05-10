https://tr.sputniknews.com/20220510/bosandigi-kadinin-calistigi-fabrikayi-3-noktadan-atese-vererek-yakan-sahis-14-gun-sonra-yakalandi-1056259846.html

Boşandığı kadının çalıştığı fabrikayı 3 noktadan ateşe vererek yakan şahıs 14 gün sonra yakalandı

Boşandığı kadının çalıştığı fabrikayı 3 noktadan ateşe vererek yakan şahıs 14 gün sonra yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Aziz Başak, işten çıkarılmasını istediği eski eşi Özlem D.’nin çalıştığı fabrikayı 3 noktadan ateşe vererek yaktı. Fabrikada... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T22:18+0300

2022-05-10T22:18+0300

2022-05-10T22:19+0300

ateşe vermek

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Koçarlı ilçesinin kırsal Sobuca Mahallesi'nde defne yaprağı işlenen fabrikaya bir süre önce giden Aziz Başak, 1 yıl önce boşandığı Özlem D.’nin işten çıkarılmasını istedi.Fabrika sahipleri Aziz Başak'ı reddetti. Bunun üzerine iki hafta önce saat 06.30 sıralarında fabrikaya giden Başak, bekçiye 'kuşum kaçtı' diyerek çıktığı çatıyı 3 ayrı noktadan ateşe verdi.Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, fabrikada 95 ton defne yaprağı ile çok sayıda makine yandı. Fabrikada 7 milyon lira dolayında hasar oluşurken, şüpheli Aziz Başak olayın ardından kayıplara karıştı.Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aziz Başak’ın Efeler ilçesinde bir adreste olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. 14 gün sonra yakalanarak gözaltına alınan Başak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk dildiği mahkemece tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220426/bosandigi-esini-isten-cikarmayan-fabrikayi-atese-verdi-1055865192.html

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ateşe vermek