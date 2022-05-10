https://tr.sputniknews.com/20220510/bosandigi-kadinin-calistigi-fabrikayi-3-noktadan-atese-vererek-yakan-sahis-14-gun-sonra-yakalandi-1056259846.html
Boşandığı kadının çalıştığı fabrikayı 3 noktadan ateşe vererek yakan şahıs 14 gün sonra yakalandı
Boşandığı kadının çalıştığı fabrikayı 3 noktadan ateşe vererek yakan şahıs 14 gün sonra yakalandı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Aziz Başak, işten çıkarılmasını istediği eski eşi Özlem D.’nin çalıştığı fabrikayı 3 noktadan ateşe vererek yaktı. Fabrikada... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T22:18+0300
2022-05-10T22:18+0300
2022-05-10T22:19+0300
ateşe vermek
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Koçarlı ilçesinin kırsal Sobuca Mahallesi'nde defne yaprağı işlenen fabrikaya bir süre önce giden Aziz Başak, 1 yıl önce boşandığı Özlem D.’nin işten çıkarılmasını istedi.Fabrika sahipleri Aziz Başak'ı reddetti. Bunun üzerine iki hafta önce saat 06.30 sıralarında fabrikaya giden Başak, bekçiye 'kuşum kaçtı' diyerek çıktığı çatıyı 3 ayrı noktadan ateşe verdi.Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, fabrikada 95 ton defne yaprağı ile çok sayıda makine yandı. Fabrikada 7 milyon lira dolayında hasar oluşurken, şüpheli Aziz Başak olayın ardından kayıplara karıştı.Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aziz Başak’ın Efeler ilçesinde bir adreste olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. 14 gün sonra yakalanarak gözaltına alınan Başak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk dildiği mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220426/bosandigi-esini-isten-cikarmayan-fabrikayi-atese-verdi-1055865192.html
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ateşe vermek
Boşandığı kadının çalıştığı fabrikayı 3 noktadan ateşe vererek yakan şahıs 14 gün sonra yakalandı
22:18 10.05.2022 (güncellendi: 22:19 10.05.2022) Abone ol
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Aziz Başak, işten çıkarılmasını istediği eski eşi Özlem D.’nin çalıştığı fabrikayı 3 noktadan ateşe vererek yaktı. Fabrikada yaklaşık 7 milyon lira zarar oluşurken, kaçan şüpheli 14 gün sonra yakalandı.
Koçarlı ilçesinin kırsal Sobuca Mahallesi'nde defne yaprağı işlenen fabrikaya bir süre önce giden Aziz Başak, 1 yıl önce boşandığı Özlem D.’nin işten çıkarılmasını istedi.
Fabrika sahipleri Aziz Başak'ı reddetti. Bunun üzerine iki hafta önce saat 06.30 sıralarında fabrikaya giden Başak, bekçiye 'kuşum kaçtı' diyerek çıktığı çatıyı 3 ayrı noktadan ateşe verdi.
Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, fabrikada 95 ton defne yaprağı ile çok sayıda makine yandı. Fabrikada 7 milyon lira dolayında hasar oluşurken, şüpheli Aziz Başak olayın ardından kayıplara karıştı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aziz Başak’ın Efeler ilçesinde bir adreste olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. 14 gün sonra yakalanarak gözaltına alınan Başak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk dildiği mahkemece tutuklandı.