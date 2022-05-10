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https://tr.sputniknews.com/20220510/cumhurbaskani-erdoganin-acikladigi-konut-destek-paketlerinin-detaylari-belli-oldu-1056231642.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan azami ölçüde koruyarak ev sahibi yapmak ve inşaat halindeki projelerin... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T01:13+0300
2022-05-10T01:27+0300
türkiye
nureddin nebati
konut
konut finansmanı projesi
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıkladığı Konut Finansmanı Projesi’nin detayları belli olmaya başladı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Konut Finansmanı Projesi’nin detaylarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Nebati, yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:Bakan Nebat'inin paylaştığı infografikte ise şu bilgiler yer aldı:Konut Finansmanı ProjesiÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak 3 adet çözüm paketi oluşturulmuştur.İlk Evim Finansman PaketiGenişletilmiş Konut Finansman PaketiVatandaşlarımızın çok uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin yanında “Liralaşma stratejimizi” de desteklemek amacıyla:İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketiİnşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak konut arzının artmasını sağlamak amacıyla:
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nureddin nebati, konut, konut finansmanı projesi, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları belli oldu

01:13 10.05.2022 (güncellendi: 01:27 10.05.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan azami ölçüde koruyarak ev sahibi yapmak ve inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanmasını sağlamak amacıyla 3 farklı çözüm paketini değerli milletimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıkladığı Konut Finansmanı Projesi’nin detayları belli olmaya başladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Konut Finansmanı Projesi’nin detaylarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Nebati, yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan azami ölçüde koruyarak ev sahibi yapmak ve inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanmasını sağlamak amacıyla 3 farklı çözüm paketini değerli milletimizin hizmetine sunuyoruz. Milletimize hayırlı olsun!"

Bakan Nebat'inin paylaştığı infografikte ise şu bilgiler yer aldı:

Konut Finansmanı Projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak 3 adet çözüm paketi oluşturulmuştur.

İlk Evim Finansman Paketi

İlk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerini artırmak amacıyla:
Kamu Bankalarınca,
Birinci el konutlarda uygulanmak üzere,
2 milyon TL değerine kadar konutlar için,
10 yıla kadar vadeli,
Aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacaktır.

Genişletilmiş Konut Finansman Paketi

Vatandaşlarımızın çok uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin yanında “Liralaşma stratejimizi” de desteklemek amacıyla:
Kamu Bankalarınca,
Birinci el ve İkinci el konutları da kapsayacak biçimde,
Konut değerinin en az yüzde 50'si
01.04.2022 tarihinden önce açılmış Döviz Tevdiat Hesabı'nın yahut hurda altının TCMB'ye
Satımı ile karşılanması şartıyla
2 milyon TL değerine kadar konutlar için,
10 yıla kadar vadeli,
Aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisi sağlanacaktır.

İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi

İnşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak konut arzının artmasını sağlamak amacıyla:
01.05.2022 tarihi itibariyle asgari yüzde 40’ tamamlanmış ve yüzde 50’si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanmasını desteklemek üzere
1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt ederek bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşan ve kredi veren kuruluşa da bildiren,
KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına yararlandırmak üzere,
36 ay vadeyle toplam 20 milyar TL finansman kaynakları sunulacaktır.
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