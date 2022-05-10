https://tr.sputniknews.com/20220510/cumhurbaskani-erdoganin-acikladigi-konut-destek-paketlerinin-detaylari-belli-oldu-1056231642.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan azami ölçüde koruyarak ev sahibi yapmak ve inşaat halindeki projelerin... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T01:13+0300

2022-05-10T01:13+0300

2022-05-10T01:27+0300

türkiye

nureddin nebati

konut

konut finansmanı projesi

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıkladığı Konut Finansmanı Projesi’nin detayları belli olmaya başladı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Konut Finansmanı Projesi’nin detaylarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Nebati, yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:Bakan Nebat'inin paylaştığı infografikte ise şu bilgiler yer aldı:Konut Finansmanı ProjesiÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak 3 adet çözüm paketi oluşturulmuştur.İlk Evim Finansman PaketiGenişletilmiş Konut Finansman PaketiVatandaşlarımızın çok uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin yanında “Liralaşma stratejimizi” de desteklemek amacıyla:İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketiİnşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak konut arzının artmasını sağlamak amacıyla:

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nureddin nebati, konut, konut finansmanı projesi, recep tayyip erdoğan