https://tr.sputniknews.com/20220510/gizli-bolme-yaptirilan-evde-3-milyon-tllik-kacak-sigara-ve-alkol-ele-gecirildi-1056252688.html

Gizli bölme yaptırılan evde 3 milyon TL’lik kaçak sigara ve alkol ele geçirildi

Gizli bölme yaptırılan evde 3 milyon TL’lik kaçak sigara ve alkol ele geçirildi

İstanbul Maltepe’de tütün ve alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kaçakçı şahısların kullandığı ve 1+1 olarak görünen... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T17:02+0300

2022-05-10T17:02+0300

2022-05-10T17:02+0300

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, Maltepe ilçesinde bir ikamet ve iş yerinde yapılan denetimlerde, konutun 1+1 olarak göründüğü, ancak aslında 2+1 olduğu, diğer odanın dolap görünümlü bir kapı ile kapatıldığı ve oradan özel olarak geçiş yapılabildiği tespit edildi.Bu şekilde tasarlanmış gizli bölme içerisinde, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan; 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 322 adet 2 ton 782 litre ağırlığında dolu alkollü içki şişesi, 45 bin dal içi doldurulmuş makaron, 2 bin 100 adet puro, 5 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 50 adet boş şişe, 70 adet bilyeli kapak ele geçirildi.Pendik ve Fatih'te de operasyon yapıldıAyrıca aynı tarihte Pendik ve Fatih ilçelerinde tespiti yapılan 2 adres ile bu adresler önünde park halinde olan 2 araçta gerçekleştirilen denetimlerde ise piyasa değeri yaklaşık 570 bin TL olan; 1 milyon 350 bin dal boş makaron, 560 kilogram kıyılmış tütün, 28 bin dal doldurulmuş makaron, 286 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 1 adet elektrikle çalışan sigara sarma makinası, 2 adet kompresör, 62 bin adet yaprak sigara kağıdı, 720 adet her biri 1 litre hacminde dolu şişe içerisindeki alkollü sıvı, 168 adet her biri 20cc hacminde dolu alkol kiti ele geçirildi.Çalışmalar çerçevesinde yakalanan 8 şüpheli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220427/vergi-kacakciligi-suclarinda-verilen-cezalara-iliskin-yeni-duzenleme-yururlukte-1055883511.html

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istanbul, maltepe, sigara, tütün, kaçakçılık