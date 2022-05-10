https://tr.sputniknews.com/20220510/icisleri-bakani-soylu-turk-vatandasligina-gecen-suriyeli-sayisi-200-bin-950--1056239553.html

İçişleri Bakanı Soylu: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 200 bin 950

İçişleri Bakanı Soylu: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 200 bin 950

İçişleri Bakanı Soylu, Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısının 200 bin 950 olduğunu söyledi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T11:41+0300

2022-05-10T11:41+0300

2022-05-10T11:41+0300

türkiye

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

sığınmacı

suriyeli

suriyeli sığınmacılar

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" dedi.Bakan Soylu geçen hafta yaptığı açıklamada 'Türkiye'de 3 milyon 762 binin üzerinde Suriyeli olduğu iddialarını yalanlamış, son 5 yılda gidenlerin sayısının 1,5 milyon kişiyi geçtiğini' söylemişti.

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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, sığınmacı, suriyeli, suriyeli sığınmacılar