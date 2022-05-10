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İçişleri Bakanı Soylu: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 200 bin 950
İçişleri Bakanı Soylu: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 200 bin 950
İçişleri Bakanı Soylu, Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısının 200 bin 950 olduğunu söyledi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T11:41+0300
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türkiye
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
sığınmacı
suriyeli
suriyeli sığınmacılar
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" dedi.Bakan Soylu geçen hafta yaptığı açıklamada 'Türkiye'de 3 milyon 762 binin üzerinde Suriyeli olduğu iddialarını yalanlamış, son 5 yılda gidenlerin sayısının 1,5 milyon kişiyi geçtiğini' söylemişti.
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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, sığınmacı, suriyeli, suriyeli sığınmacılar

İçişleri Bakanı Soylu: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 200 bin 950

11:41 10.05.2022
© DHASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© DHA
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İçişleri Bakanı Soylu, Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısının 200 bin 950 olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" dedi.
Bakan Soylu geçen hafta yaptığı açıklamada 'Türkiye'de 3 milyon 762 binin üzerinde Suriyeli olduğu iddialarını yalanlamış, son 5 yılda gidenlerin sayısının 1,5 milyon kişiyi geçtiğini' söylemişti.
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