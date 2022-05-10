https://tr.sputniknews.com/20220510/israilden-kalkacak-turk-ucaginin-yolcularinin-cep-telefonlarina-ucak-kazasi-goruntuleri-geldi-1056245178.html
'İsrail'den kalkacak Türk uçağının yolcularının cep telefonlarına uçak kazası görüntüleri geldi'
'İsrail'den kalkacak Türk uçağının yolcularının cep telefonlarına uçak kazası görüntüleri geldi'
Bir Türk yolcu uçağının İsrail'den Türkiye yapacağı sefer havalanmak üzereyken yolcuların telefonlarına endişe verici görüntülerin gelmesi üzerine ertelendi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T14:01+0300
2022-05-10T14:01+0300
2022-05-10T14:05+0300
dünya
türkiye
israil
ben gurion havalimanı
anadolujet
uçak kazası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104222/47/1042224730_0:11:1331:760_1920x0_80_0_0_405bb9194f72475da89288f5ff575305.jpg
İsrail medyası, Türkiye'nin AnadoluJet havayollarına ait bir Boeing 737 İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havaalanı'ndan kalkmak üzereyken, yolcuların cep telefonlarına uçak kazası görüntülerinin geldiğini duyurdu. Haberlerde bu gelişme üzerine kaptanın uçağı Ben Gurion'ın kapısına geri getirdiği, 160 yolcunun terminale indiği ve uçuşun ertelendiğine yer verildi. Haberlere göre kaptan gelişme nedeniyle uçuşu ertelediğini Ben Gurion Havalimanı'nın güvenlik bölümüne bildirdi. İsrail Havaalanları İdaresi, güvenlik yetkililerinin uçakla yolcular açısından herhangi bir risk bulunmadığını doğruladıktan sonra seferin gerçekleşmesine izin vereceklerine dair açıklama yaptı. Açıklamada "Güvenlik ekipleri uçak yolcularının ve bagajlarının yeniden muayenesi de dahil olmak üzere yolcular için herhangi bir tehlike olmamasını sağlamak için gerekli tüm adımları atmak için seferber edildi" denildi.İsrail-Türkiye seferinin yolcularının cep telefonlarına düşen uçak görüntülerini kimin gönderdiği ilk etapta netleşmedi.
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104222/47/1042224730_153:0:1178:769_1920x0_80_0_0_76175cbc416770b094c1864ee6878453.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, israil, ben gurion havalimanı, anadolujet, uçak kazası
'İsrail'den kalkacak Türk uçağının yolcularının cep telefonlarına uçak kazası görüntüleri geldi'
14:01 10.05.2022 (güncellendi: 14:05 10.05.2022) Abone ol
Bir Türk yolcu uçağının İsrail'den Türkiye yapacağı sefer havalanmak üzereyken yolcuların telefonlarına endişe verici görüntülerin gelmesi üzerine ertelendi.
İsrail medyası, Türkiye'nin AnadoluJet havayollarına ait bir Boeing 737 İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havaalanı'ndan kalkmak üzereyken, yolcuların cep telefonlarına uçak kazası görüntülerinin geldiğini duyurdu. Haberlerde bu gelişme üzerine kaptanın uçağı Ben Gurion'ın kapısına geri getirdiği, 160 yolcunun terminale indiği ve uçuşun ertelendiğine yer verildi.
Haberlere göre kaptan gelişme nedeniyle uçuşu ertelediğini Ben Gurion Havalimanı'nın güvenlik bölümüne bildirdi.
İsrail Havaalanları İdaresi, güvenlik yetkililerinin uçakla yolcular açısından herhangi bir risk bulunmadığını doğruladıktan sonra seferin gerçekleşmesine izin vereceklerine dair açıklama yaptı. Açıklamada "Güvenlik ekipleri uçak yolcularının ve bagajlarının yeniden muayenesi de dahil olmak üzere yolcular için herhangi bir tehlike olmamasını sağlamak için gerekli tüm adımları atmak için seferber edildi" denildi.
İsrail-Türkiye seferinin yolcularının cep telefonlarına düşen uçak görüntülerini kimin gönderdiği ilk etapta netleşmedi.