https://tr.sputniknews.com/20220510/ozbekistanda-selcuklulara-ait-altin-sikke-bulundu-1056252128.html
Özbekistan’da Selçuklulara ait altın sikke bulundu
Özbekistan’da Selçuklulara ait altın sikke bulundu
Özbekistan’ın Tirmiz şehri yakınlarında 10. yüzyıl Selçuklu dönemine ait ender görülen altın sikke bulundu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T16:55+0300
2022-05-10T16:55+0300
2022-05-10T16:59+0300
sikke
yaşam
özbekistan
selçuklular
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Özbekistan Turizm ve Kültürel Miras Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Tirmiz şehri yakınlarında yaşayan Ulkan Eraliyev, bahçesini sularken yerde bulduğu sarı metal parçasını Tirmiz Arkeoloji Müzesi'ne götürdü.Açıklamada, bunun üzerine bahçede yapılan kazılarda Karahanlılar ve Selçuklular dönemlerine ait seramik parçalar ile Selçuklu dönemine ait bir altın sikkenin bulunduğu belirtildi.Üzerinde ‘Allah’ ve ‘Muhammed’ yazıyorAltın sikkenin üzerinde Arap alfabesiyle ‘Allah’ ve ‘Muhammed’ kelimelerinin yazıldığı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 2 gram ağırlığındaki sikkenin arka yüzündeki yazının ise neredeyse silindiği vurgulandı.Kültürel Miras Ajansı Başkan Yardımcısı Tursunali Kuziyev, yaptığı açıklamada, stratejik konumu nedeniyle Tirmiz’in geçmişte imparatorluklar arasındaki anlaşmazlıklar ve savaşların hedefi olduğunu kaydetti.Kuziyev, Tirmiz ve çevresinin Selçuklu şehzadeleri Tuğrul ve Çağrı Bey'in kontrolüne geçtiğini ve bulunan altın sikkenin o döneme ait olduğunu sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220509/bursada-bizans-donemine-ait-710-adet-sikke-ele-gecirildi-1056202719.html
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sikke, özbekistan, selçuklular
Özbekistan’da Selçuklulara ait altın sikke bulundu
16:55 10.05.2022 (güncellendi: 16:59 10.05.2022) Abone ol
Özbekistan’ın Tirmiz şehri yakınlarında 10. yüzyıl Selçuklu dönemine ait ender görülen altın sikke bulundu.
Özbekistan Turizm ve Kültürel Miras Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Tirmiz şehri yakınlarında yaşayan Ulkan Eraliyev, bahçesini sularken yerde bulduğu sarı metal parçasını Tirmiz Arkeoloji Müzesi'ne götürdü.
Açıklamada, bunun üzerine bahçede yapılan kazılarda Karahanlılar ve Selçuklular dönemlerine ait seramik parçalar ile Selçuklu dönemine ait bir altın sikkenin bulunduğu belirtildi.
Üzerinde ‘Allah’ ve ‘Muhammed’ yazıyor
Altın sikkenin üzerinde Arap alfabesiyle ‘Allah’ ve ‘Muhammed’ kelimelerinin yazıldığı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 2 gram ağırlığındaki sikkenin arka yüzündeki yazının ise neredeyse silindiği vurgulandı.
Kültürel Miras Ajansı Başkan Yardımcısı Tursunali Kuziyev, yaptığı açıklamada, stratejik konumu nedeniyle Tirmiz’in geçmişte imparatorluklar arasındaki anlaşmazlıklar ve savaşların hedefi olduğunu kaydetti.
Kuziyev, Tirmiz ve çevresinin Selçuklu şehzadeleri Tuğrul ve Çağrı Bey'in kontrolüne geçtiğini ve bulunan altın sikkenin o döneme ait olduğunu sözlerine ekledi.