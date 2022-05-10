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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220510/rusya-ukraynanin-zafer-gunu-arifesinde-zmeiniy-adasini-ele-gecirme-girisimi-felaketle-sonuclandi-1056256626.html
Rusya: Ukrayna’nın Zafer Günü arifesinde Zmeinıy Adası’nı ele geçirme girişimi felaketle sonuçlandı
Rusya: Ukrayna’nın Zafer Günü arifesinde Zmeinıy Adası’nı ele geçirme girişimi felaketle sonuçlandı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Kiev rejiminin 9 Mayıs Zafer Günü arifesinde Karadeniz’deki Zmeinıy (Yılan) Adası’nı ele geçirme girişiminin... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T20:04+0300
2022-05-10T20:04+0300
ukrayna krizi
konaşenkov
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
karadeniz
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu akşamki basın açıklamasında hem Ukrayna’nın Karadeniz’in kuzeybatısının kontrolü açısından stratejik bir konumda olan Zmeinıy Adası’nı ele geçirme girişimlerine hem de Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.Konaşenkov, “Bu macera Ukrayna için felaketle sonuçlandı. Kiev rejiminin Zafer Günü arifesinde Zmeiny Adası'nı ele geçirmeye yönelik düşüncesiz PR eylemi, 50’nin üzerinde Ukraynalı militanın ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinde görevli personelin anlamsız ölümüne, 4 uçağın, 10 helikopterin, 3 hücumbotun ve 30 insansız hava aracının kaybına yol açtı” diye konuştu.
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konaşenkov, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, karadeniz

Rusya: Ukrayna’nın Zafer Günü arifesinde Zmeinıy Adası’nı ele geçirme girişimi felaketle sonuçlandı

20:04 10.05.2022
© Sputnik / Алексей КуденкоRusya - Ukrayna - operasyon - Azovstal
Rusya - Ukrayna - operasyon - Azovstal - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Kiev rejiminin 9 Mayıs Zafer Günü arifesinde Karadeniz’deki Zmeinıy (Yılan) Adası’nı ele geçirme girişiminin Ukrayna ordusu için felaketle sonuçlandığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu akşamki basın açıklamasında hem Ukrayna’nın Karadeniz’in kuzeybatısının kontrolü açısından stratejik bir konumda olan Zmeinıy Adası’nı ele geçirme girişimlerine hem de Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.
Konaşenkov, “Bu macera Ukrayna için felaketle sonuçlandı. Kiev rejiminin Zafer Günü arifesinde Zmeiny Adası'nı ele geçirmeye yönelik düşüncesiz PR eylemi, 50’nin üzerinde Ukraynalı militanın ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinde görevli personelin anlamsız ölümüne, 4 uçağın, 10 helikopterin, 3 hücumbotun ve 30 insansız hava aracının kaybına yol açtı” diye konuştu.
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