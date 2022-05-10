https://tr.sputniknews.com/20220510/rusya-ukraynanin-zafer-gunu-arifesinde-zmeiniy-adasini-ele-gecirme-girisimi-felaketle-sonuclandi-1056256626.html
Rusya: Ukrayna’nın Zafer Günü arifesinde Zmeinıy Adası’nı ele geçirme girişimi felaketle sonuçlandı
Rusya: Ukrayna’nın Zafer Günü arifesinde Zmeinıy Adası’nı ele geçirme girişimi felaketle sonuçlandı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Kiev rejiminin 9 Mayıs Zafer Günü arifesinde Karadeniz’deki Zmeinıy (Yılan) Adası’nı ele geçirme girişiminin... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu akşamki basın açıklamasında hem Ukrayna’nın Karadeniz’in kuzeybatısının kontrolü açısından stratejik bir konumda olan Zmeinıy Adası’nı ele geçirme girişimlerine hem de Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.Konaşenkov, “Bu macera Ukrayna için felaketle sonuçlandı. Kiev rejiminin Zafer Günü arifesinde Zmeiny Adası'nı ele geçirmeye yönelik düşüncesiz PR eylemi, 50’nin üzerinde Ukraynalı militanın ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinde görevli personelin anlamsız ölümüne, 4 uçağın, 10 helikopterin, 3 hücumbotun ve 30 insansız hava aracının kaybına yol açtı” diye konuştu.
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Rusya: Ukrayna’nın Zafer Günü arifesinde Zmeinıy Adası’nı ele geçirme girişimi felaketle sonuçlandı
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Kiev rejiminin 9 Mayıs Zafer Günü arifesinde Karadeniz’deki Zmeinıy (Yılan) Adası’nı ele geçirme girişiminin Ukrayna ordusu için felaketle sonuçlandığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu akşamki basın açıklamasında hem Ukrayna’nın Karadeniz’in kuzeybatısının kontrolü açısından stratejik bir konumda olan Zmeinıy Adası’nı ele geçirme girişimlerine hem de Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.
Konaşenkov, “Bu macera Ukrayna için felaketle sonuçlandı. Kiev rejiminin Zafer Günü arifesinde Zmeiny Adası'nı ele geçirmeye yönelik düşüncesiz PR eylemi, 50’nin üzerinde Ukraynalı militanın ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinde görevli personelin anlamsız ölümüne, 4 uçağın, 10 helikopterin, 3 hücumbotun ve 30 insansız hava aracının kaybına yol açtı” diye konuştu.