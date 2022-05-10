TCDD'den Ankara YHT Garı açıklaması: Yolcu garantisi süresi hiçbir koşulda 14 yılı aşmayacak

"Yolcu garantisi süresi hiçbir surette 14 yılı aşmayacaktır. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 235 milyon dolara inşa edilen, milyonlarca vatandaşımızın kullandığı, dünyaya model olmuş Ankara YHT Garı için 14 yıl içinde ödenecek tutar 159 milyon dolardır. Yine devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan işletme maliyeti olarak, açıldığı günden bugüne kadar yüklenici firma tarafından 215 milyon 540 bin 947,55 lira harcanarak, Ankara YHT Garı vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. "