The Economist: Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya ekonomisi yeniden ayağa kalktı

Londra merkezli The Economist'te yayımlanan bir makalede "Rusya ekonomisi yeniden ayağa kalktı" denilerek "Dayanıklılığının bir nedeni var" analizi yapıldı. "Nisan ayı başlarında Batılı ülkeler benzeri görülmemiş yaptırımlar uygularken bile Rus ekonomisinin çöküş tahminlerine meydan okuduğuna dair ön kanıtlara işaret ettik" hatırlatması yapan The Economist, "Son veriler bu görüşü daha da desteklemektedir" diye ekledi. Bir tablo eşliğinde 'rublenin sermaye kontrolleri ve daha yüksek faiz oranlarının yardımıyla Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlattığı şubat sonundan önceki kadar değerli olduğunu' gösteren analiz, "Doğru, rublenin ilk değer kaybı ithalatı daha pahalı hale getirdiği ve birçok Batılı şirket Rusya'ya tedariki kestiğinden, Rus tüketici fiyatları yılın başından beri yüzde 10'dan fazla arttı. Maaş ödemelerini geciktiren firmaların sayısı giderek artıyor" dedikten sonra şu manzarayı çizdi:"Ancak Rus ekonomik faaliyetinin 'gerçek zamanlı' ölçümleri büyük ölçüde durdu. Genel enerji tüketiminde yalnızca bir azalma var. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın harcama takibine göre, Ruslar, mart ayındaki durgunluğun ardından, kafe, bar ve restoranlarda oldukça rahat harcama yaptı. Merkez Bankası'nın 29 Nisan'da politika faizi oranını yüzde 17'den 14'e indirmesi, şubat ayında başlayan finansal paniğin bir miktar hafiflediğinin işareti oldu."Bir tablo eşliğinde "Rus ekonomisi şüphesiz küçülüyor. Ancak bazı ekonomistlerin bu yıl GSYİH'de yüzde 15'e varan düşüş tahminleri kötümser görünmeye başlıyor" diyen The Economist, 'Rusya'nın Ukrayna operasyonundan önce bile oldukça kapalı bir ekonomi olmasının yaptırımların acıtıcılığını sınırladığını' belirtti.'Ancak ekonominin direncinin en büyük nedeninin fosil yakıtlarla ilgili olduğunu' vurgulayan analiz, 'Finlandiya merkezli düşünce kuruluşu Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi'ne göre Rusya'nın Ukrayna operasyonundan bu yana gemiyle sevkiyatlar ve boru hatları yoluyla en az 65 milyar dolar değerinde fosil yakıt ihraç ettiğine' dikkat çekti. 'Hükümetin hidrokarbonlardan elde ettiği gelirin 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 80'den fazla arttığını' aktaran The Economist, 4 Mayıs'ta Avrupa Komisyonu'nun yıl sonuna kadar tam olarak uygulanmak üzere Rus petrolü ithalatının tamamen yasaklanmasını önerdiğini hatırlatarak ekledi: "O zamana dek Rus ekonomisinin alıp başını gitmesini bekleyin."

