https://tr.sputniknews.com/20220510/tohum-sanayicileri-birligi-baskan-yardimcisi-yildirim-tuketicimiz-ucuza-patates-yiyemeyecek-1056243683.html

Tohum Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Yıldırım: Tüketicimiz ucuza patates yiyemeyecek

Tohum Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Yıldırım: Tüketicimiz ucuza patates yiyemeyecek

Tohum Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Ökkeş Yıldırım, patates fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Geçmiş fiyatlarla bugünkü... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T13:27+0300

2022-05-10T13:27+0300

2022-05-10T13:27+0300

anlat bana

tarım

enflasyon

maliyet

çiftçi

mısır

patates

soğan

tarla

depo

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Tohum Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Yıldırım: Tüketicimiz ucuza patates yiyemeyecek Tohum Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Yıldırım: Tüketicimiz ucuza patates yiyemeyecek

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında, patates fiyatlarındaki artış masaya yatırıldı. Programa telefonla bağlanan Tohum Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Ökkeş Yıldırım, fiyat artışındaki sebepleri sıraladı.Patates üreticilerinin pandemi etkisiyle hazır gıdadaki tüketimin azalması ve fast food restoranlarının kapalı olması sonucu zarara uğradığını aktaran Yıldırım, “Geçmiş fiyatlarla bugünkü fiyatlar arasında ciddi bir makas farkı var” dedi.‘Geldiğimiz noktada üreticilerimiz bu girdi maliyetleri ile boğuşuyor’Asıl gündemin, patatesin bitkisel üretimi içerisinde girdi maliyetlerinin ciddi şekilde artmış olması olduğunu belirten Yıldırım şunları aktardı:‘Tüketicimiz ucuza patates yiyemeyecek’Üreticinin iki yıldır zarar ettiğini söyleyen Yıldırım, “Patateste yeni ürünümüzün Çukurova’da çıkması gerekiyordu. İlk bölgemiz Çukurova ikinci ise Ödemiş. Bu sene soğuk iklimden dolayı gerçekleşen don sebebiyle ürünler zarar gördü. Buradaki derin kayıplar sonrası talebin artmasıyla da rakamlar arttı. Bundan sonra üretimde özellikle yeni çıkacak patateslerde tüketicimiz ucuza patates yiyemeyecek” dedi.‘Mısır üretimi patatesi geçti’Patates ve soğan üretimine ilişkin rakamları da paylaşan Yıldırım, “Patates 6 ayda tarladan depoya, 6 ayda da depodan sofraya geliyor. Patates üretimimiz yıllar bazında baktığımız zaman 4.5 ila 5.2 milyon ton arasında. Soğanda da 2.3 milyon ton civarında üretim yapıyoruz. Patates bitkisel üretim içerisinde, hububat, arpa, şeker pancarı ve mısırdan sonra beşinci sırada. Dördüncü sıradaydı ancak mısır üretimi patatesi geçti. Soğan da altıncı sırada. Dünya üretiminde ise 17. sıradayız” dedi.

mısır

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2022

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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