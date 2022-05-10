https://tr.sputniknews.com/20220510/tohum-sanayicileri-birligi-baskan-yardimcisi-yildirim-tuketicimiz-ucuza-patates-yiyemeyecek-1056243683.html
Tohum Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Yıldırım: Tüketicimiz ucuza patates yiyemeyecek
Tohum Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Yıldırım: Tüketicimiz ucuza patates yiyemeyecek
Tohum Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Ökkeş Yıldırım, patates fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Geçmiş fiyatlarla bugünkü... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T13:27+0300
2022-05-10T13:27+0300
2022-05-10T13:27+0300
anlat bana
tarım
enflasyon
maliyet
çiftçi
mısır
patates
soğan
tarla
depo
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Tohum Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Yıldırım: Tüketicimiz ucuza patates yiyemeyecek
Tohum Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Yıldırım: Tüketicimiz ucuza patates yiyemeyecek
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında, patates fiyatlarındaki artış masaya yatırıldı. Programa telefonla bağlanan Tohum Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Ökkeş Yıldırım, fiyat artışındaki sebepleri sıraladı.Patates üreticilerinin pandemi etkisiyle hazır gıdadaki tüketimin azalması ve fast food restoranlarının kapalı olması sonucu zarara uğradığını aktaran Yıldırım, “Geçmiş fiyatlarla bugünkü fiyatlar arasında ciddi bir makas farkı var” dedi.‘Geldiğimiz noktada üreticilerimiz bu girdi maliyetleri ile boğuşuyor’Asıl gündemin, patatesin bitkisel üretimi içerisinde girdi maliyetlerinin ciddi şekilde artmış olması olduğunu belirten Yıldırım şunları aktardı:‘Tüketicimiz ucuza patates yiyemeyecek’Üreticinin iki yıldır zarar ettiğini söyleyen Yıldırım, “Patateste yeni ürünümüzün Çukurova’da çıkması gerekiyordu. İlk bölgemiz Çukurova ikinci ise Ödemiş. Bu sene soğuk iklimden dolayı gerçekleşen don sebebiyle ürünler zarar gördü. Buradaki derin kayıplar sonrası talebin artmasıyla da rakamlar arttı. Bundan sonra üretimde özellikle yeni çıkacak patateslerde tüketicimiz ucuza patates yiyemeyecek” dedi.‘Mısır üretimi patatesi geçti’Patates ve soğan üretimine ilişkin rakamları da paylaşan Yıldırım, “Patates 6 ayda tarladan depoya, 6 ayda da depodan sofraya geliyor. Patates üretimimiz yıllar bazında baktığımız zaman 4.5 ila 5.2 milyon ton arasında. Soğanda da 2.3 milyon ton civarında üretim yapıyoruz. Patates bitkisel üretim içerisinde, hububat, arpa, şeker pancarı ve mısırdan sonra beşinci sırada. Dördüncü sıradaydı ancak mısır üretimi patatesi geçti. Soğan da altıncı sırada. Dünya üretiminde ise 17. sıradayız” dedi.
mısır
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Meliha Okur
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Meliha Okur
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Meliha Okur
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
tarım, enflasyon, maliyet, çiftçi, mısır, patates, soğan, tarla, depo, tüketici, pahalı, soğanda yaşanan fiyat artışı, fiyat artışı, ekonomi, аудио
Tohum Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Yıldırım: Tüketicimiz ucuza patates yiyemeyecek
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Tohum Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Ökkeş Yıldırım, patates fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Geçmiş fiyatlarla bugünkü fiyatlar arasında ciddi bir makas farkı var. Bundan sonra üretimde özellikle yeni çıkacak patateslerde tüketicimiz ucuza patates yiyemeyecek.” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında, patates fiyatlarındaki artış masaya yatırıldı. Programa telefonla bağlanan Tohum Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Ökkeş Yıldırım, fiyat artışındaki sebepleri sıraladı.
Patates üreticilerinin pandemi etkisiyle hazır gıdadaki tüketimin azalması ve fast food restoranlarının kapalı olması sonucu zarara uğradığını aktaran Yıldırım, “Geçmiş fiyatlarla bugünkü fiyatlar arasında ciddi bir makas farkı var” dedi.
‘Geldiğimiz noktada üreticilerimiz bu girdi maliyetleri ile boğuşuyor’
Asıl gündemin, patatesin bitkisel üretimi içerisinde girdi maliyetlerinin ciddi şekilde artmış olması olduğunu belirten Yıldırım şunları aktardı:
“Bitkisel üretimi içerisinde dekar başına en yüksek maliyeti olan ürün patates. Girdi maliyeti en yüksek beş kalem ise sırasıyla yüzde 400’le gübre, yüzde 300’le motorin, yüzde 200’le ilaç, yüzde 150-200’le elektrik, yüzde 50-100 ile tohum. Burada en masumu tohum. Tohumun sebebi de şu; biz kitle olarak üreticiden besleniyoruz. Kendi marjlarımızı düşürerek ayakta kalmaya çalışıyoruz. Böyle bir verinin içerisinde 2020 yılına baktığımızda patates 2020 yılın mayıs ayında 3.5 TL’ydı. Yıl boyu ortalamasına baktığımızda ise 2 TL’ydi. Geldiğimiz noktada üreticilerimiz bu girdi maliyetleri ile boğuşuyor.”
‘Tüketicimiz ucuza patates yiyemeyecek’
Üreticinin iki yıldır zarar ettiğini söyleyen Yıldırım, “Patateste yeni ürünümüzün Çukurova’da çıkması gerekiyordu. İlk bölgemiz Çukurova ikinci ise Ödemiş. Bu sene soğuk iklimden dolayı gerçekleşen don sebebiyle ürünler zarar gördü. Buradaki derin kayıplar sonrası talebin artmasıyla da rakamlar arttı. Bundan sonra üretimde özellikle yeni çıkacak patateslerde tüketicimiz ucuza patates yiyemeyecek” dedi.
‘Mısır üretimi patatesi geçti’
Patates ve soğan üretimine ilişkin rakamları da paylaşan Yıldırım, “Patates 6 ayda tarladan depoya, 6 ayda da depodan sofraya geliyor. Patates üretimimiz yıllar bazında baktığımız zaman 4.5 ila 5.2 milyon ton arasında. Soğanda da 2.3 milyon ton civarında üretim yapıyoruz. Patates bitkisel üretim içerisinde, hububat, arpa, şeker pancarı ve mısırdan sonra beşinci sırada. Dördüncü sıradaydı ancak mısır üretimi patatesi geçti. Soğan da altıncı sırada. Dünya üretiminde ise 17. sıradayız” dedi.