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15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan Tiryaki: Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak istiyorum
15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan Tiryaki: Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak istiyorum
Batman’da yaşayan 50 yaşındaki Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce ayaklarının günden güne şişmesiyle çok sayıda doktoru ziyaret ettiğini söyledi. Hastalığına teşhis... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T02:37+0300
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türkiye
batman
hastalık
teşhis
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Batman’da yaşayan Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce ayaklarının günden güne şişmesiyle tedavi için çok sayıda doktoru ziyaret etti. Teşhisin bir türü konulamadığını belirten Tiryaki, gittiği doktorların, hastalığına kimisinin iltihap olduğunu, kimisinin de fil hastalığı olduğu cevabını aldığını iddia etti. 15 yıldır sağlık problemleri yaşadığını belirten Tiryaki, “Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak, çocuklarıma bakmak istiyorum. Yürüyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Önce sol ayağımdaydı sonra sağ ayağıma geçti. Koluma, kalbime, elime vuracak diye korkuyorum. Kafama vurursa doktora yetişmeden ölebilirim. Ayaklarımdaki damarların ağrıları kafama vuruyor. Ambulans geliyor beni hastaneye yetişiyor. Sürekli böyle olmak istemiyorum yardım edin bana. Hastalığım nedir bilmiyorum. Bir teşhis koysunlar ki bileyim” diye konuştu. Doğduğundan beri annesinin bu halde olduğunu ifade eden Nezrife Tiryaki'nin kızı Necla Tiryaki ise herhangi bir teşhis konulamadığını ve annesinin bakımı için okulu bıraktığını söyledi.
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batman, hastalık, teşhis, bacak

15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan Tiryaki: Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak istiyorum

02:37 11.05.2022
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLAN-AW61577415 yıldır hastalığına teşhis konulmayan Tiryaki: Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak istiyorum
15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan Tiryaki: Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak istiyorum - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLAN-AW615774
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Batman’da yaşayan 50 yaşındaki Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce ayaklarının günden güne şişmesiyle çok sayıda doktoru ziyaret ettiğini söyledi. Hastalığına teşhis konulamadığı için yetkililerden yardım isteyen Tiryaki, bir an önce normal hayatına dönmek istediğini ifade etti.
Batman’da yaşayan Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce ayaklarının günden güne şişmesiyle tedavi için çok sayıda doktoru ziyaret etti. Teşhisin bir türü konulamadığını belirten Tiryaki, gittiği doktorların, hastalığına kimisinin iltihap olduğunu, kimisinin de fil hastalığı olduğu cevabını aldığını iddia etti.

15 yıldır sağlık problemleri yaşadığını belirten Tiryaki, “Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak, çocuklarıma bakmak istiyorum. Yürüyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Önce sol ayağımdaydı sonra sağ ayağıma geçti. Koluma, kalbime, elime vuracak diye korkuyorum. Kafama vurursa doktora yetişmeden ölebilirim. Ayaklarımdaki damarların ağrıları kafama vuruyor. Ambulans geliyor beni hastaneye yetişiyor. Sürekli böyle olmak istemiyorum yardım edin bana. Hastalığım nedir bilmiyorum. Bir teşhis koysunlar ki bileyim” diye konuştu.

Doğduğundan beri annesinin bu halde olduğunu ifade eden Nezrife Tiryaki'nin kızı Necla Tiryaki ise herhangi bir teşhis konulamadığını ve annesinin bakımı için okulu bıraktığını söyledi.
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