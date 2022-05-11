https://tr.sputniknews.com/20220511/15-yildir-hastaligina-teshis-konulmayan-tiryaki-eskisi-gibi-yurumek-kosmak-calismak-istiyorum-1056264095.html

15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan Tiryaki: Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak istiyorum

15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan Tiryaki: Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak istiyorum

Batman’da yaşayan 50 yaşındaki Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce ayaklarının günden güne şişmesiyle çok sayıda doktoru ziyaret ettiğini söyledi. Hastalığına teşhis... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T02:37+0300

2022-05-11T02:37+0300

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türkiye

batman

hastalık

teşhis

bacak

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Batman’da yaşayan Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce ayaklarının günden güne şişmesiyle tedavi için çok sayıda doktoru ziyaret etti. Teşhisin bir türü konulamadığını belirten Tiryaki, gittiği doktorların, hastalığına kimisinin iltihap olduğunu, kimisinin de fil hastalığı olduğu cevabını aldığını iddia etti. 15 yıldır sağlık problemleri yaşadığını belirten Tiryaki, “Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak, çocuklarıma bakmak istiyorum. Yürüyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Önce sol ayağımdaydı sonra sağ ayağıma geçti. Koluma, kalbime, elime vuracak diye korkuyorum. Kafama vurursa doktora yetişmeden ölebilirim. Ayaklarımdaki damarların ağrıları kafama vuruyor. Ambulans geliyor beni hastaneye yetişiyor. Sürekli böyle olmak istemiyorum yardım edin bana. Hastalığım nedir bilmiyorum. Bir teşhis koysunlar ki bileyim” diye konuştu. Doğduğundan beri annesinin bu halde olduğunu ifade eden Nezrife Tiryaki'nin kızı Necla Tiryaki ise herhangi bir teşhis konulamadığını ve annesinin bakımı için okulu bıraktığını söyledi.

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batman, hastalık, teşhis, bacak