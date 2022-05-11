https://tr.sputniknews.com/20220511/adanada-kalasnikoflu-2-kisi-kovalamaca-sonucu-yakalandi-1056263889.html

Adana'da kalaşnikoflu 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da kalaşnikoflu 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve birinin elinde kalaşnikof bulunan motosikletli iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T02:19+0300

2022-05-11T02:19+0300

2022-05-11T02:19+0300

kalaşnikof

türkiye

adana

kovalamaca

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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, plakasız motosikletteki şüphelilerden birinin elinde uzun namlulu silah görünce durdurmak istedi.Ekiplerin 'dur' ikazına rağmen iki şüpheli motosikletle ara sokaklara kaçmaya başladı.Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu şüpheliler, yanlarındaki kalaşnikofu atıp izini kaybettirmek istedikleri sırada yakalandı.Gözaltına alınan iki şüpheli Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

türkiye

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kalaşnikof, adana, kovalamaca