https://tr.sputniknews.com/20220511/adanada-kalasnikoflu-2-kisi-kovalamaca-sonucu-yakalandi-1056263889.html
Adana'da kalaşnikoflu 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
Adana'da kalaşnikoflu 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve birinin elinde kalaşnikof bulunan motosikletli iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T02:19+0300
2022-05-11T02:19+0300
2022-05-11T02:19+0300
kalaşnikof
türkiye
adana
kovalamaca
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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, plakasız motosikletteki şüphelilerden birinin elinde uzun namlulu silah görünce durdurmak istedi.Ekiplerin 'dur' ikazına rağmen iki şüpheli motosikletle ara sokaklara kaçmaya başladı.Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu şüpheliler, yanlarındaki kalaşnikofu atıp izini kaybettirmek istedikleri sırada yakalandı.Gözaltına alınan iki şüpheli Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kalaşnikof, adana, kovalamaca
Adana'da kalaşnikoflu 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
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Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve birinin elinde kalaşnikof bulunan motosikletli iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, plakasız motosikletteki şüphelilerden birinin elinde uzun namlulu silah görünce durdurmak istedi.
Ekiplerin 'dur' ikazına rağmen iki şüpheli motosikletle ara sokaklara kaçmaya başladı.
Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu şüpheliler, yanlarındaki kalaşnikofu atıp izini kaybettirmek istedikleri sırada yakalandı.
Gözaltına alınan iki şüpheli Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.