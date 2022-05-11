https://tr.sputniknews.com/20220511/arjantinde-68-buyuklugunde-deprem-1056264702.html

Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem

Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T03:45+0300

2022-05-11T03:45+0300

2022-05-11T03:45+0300

dünya

arjantin

deprem

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 193,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Salta eyaletine bağlı, Şili sınırı yakındaki San Antonio de los Cobres bölgesinin 79 kilometre kuzey batısı olduğunu açıkladı.Şili'de de hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can veya mal kaybı da bildirilmedi.

arjantin

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2022

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arjantin, deprem