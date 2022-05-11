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https://tr.sputniknews.com/20220511/arjantinde-68-buyuklugunde-deprem-1056264702.html
Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem
Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T03:45+0300
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dünya
arjantin
deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 193,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Salta eyaletine bağlı, Şili sınırı yakındaki San Antonio de los Cobres bölgesinin 79 kilometre kuzey batısı olduğunu açıkladı.Şili'de de hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can veya mal kaybı da bildirilmedi.
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arjantin, deprem

Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem

03:45 11.05.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© DHA
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Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 193,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Salta eyaletine bağlı, Şili sınırı yakındaki San Antonio de los Cobres bölgesinin 79 kilometre kuzey batısı olduğunu açıkladı.
Şili'de de hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can veya mal kaybı da bildirilmedi.
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