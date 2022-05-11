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Avrupa'da birçok uçuşta maske zorunluluğu kalkıyor
Avrupa'da birçok uçuşta maske zorunluluğu kalkıyor
Avrupa Birliği'nin havacılık ve sağlık kurumları, 16 Mayıs'tan itibaren uçaklarda ve havalimanlarında COVID-19 salgınına karşı uygulanan maske zorunluluğunun... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T13:48+0300
2022-05-11T13:48+0300
koronavirüs
uçak
koronavirüs
maske
maske zorunluluğu
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AB Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), uçak seyahatlerinde sağlıkla ilgili güvenlik tedbirlerinde güncelleme yaptı.İki kurumun ortak açıklamasında, havalimanlarında ve uçakların içinde tıbbi maske zorunluluğuna yönelik uygulamanın kaldırılması tavsiye edildi.EASA Direktörü Patrick Ky, "Avrupa genelinde ulusal makamların toplu ulaşım hakkında uyguladığı gerekliliklerdeki değişime uygun olarak, gelecek haftadan itibaren uçak seyahatlerinde yüz maskeleri zorunlu olmayabilecek." ifadesini kullandı.Yolcuların sorumluluk içinde davranmasını isteyen Ky, kendini hasta hisseden, aksıran veya öksüren kişilerin diğer yolcuların sağlığını düşünerek maske takmasının önemli olduğuna işaret etti.Uçuşlarda kalkış ve varış ülkelerindeki sağlık kurallarına saygı gösterilerek yolcular bu kurallar hakkında zamanlıca bilgilendirilecek.Maskeyle ilgili kurallar hava yolu şirketlerinin uygulamasına göre de değişiklik gösterebilecek. Örneğin toplu taşımada maske zorunluluğu bulunan bir yere yapılacak uçuşlarda hava yolu şirketi maske takılmasını talep edebilecek.Bağışıklık sistemi zayıf veya kronik bazı hastalıkları bulunan yolcuların da maske takması gerekecek. Havalimanlarında da yolcuların sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyması istenecek.Avrupa ülkelerinin birçoğunda Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki uygulamalar son aylarda gevşetilmişti. İngiltere, Hollanda, Danimarka gibi birçok Avrupa ülkesinde neredeyse hiçbir Kovid-19 tedbiri kalmamış durumda. Bazı ülkelerde ise toplu taşımada maske mecburiyeti gibi az sayıda uygulama devam ediyor.
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uçak, koronavirüs, maske, maske zorunluluğu

Avrupa'da birçok uçuşta maske zorunluluğu kalkıyor

13:48 11.05.2022
© AP PhotoUçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AP Photo
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Avrupa Birliği'nin havacılık ve sağlık kurumları, 16 Mayıs'tan itibaren uçaklarda ve havalimanlarında COVID-19 salgınına karşı uygulanan maske zorunluluğunun kaldırılmasını tavsiye etti.
AB Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), uçak seyahatlerinde sağlıkla ilgili güvenlik tedbirlerinde güncelleme yaptı.
İki kurumun ortak açıklamasında, havalimanlarında ve uçakların içinde tıbbi maske zorunluluğuna yönelik uygulamanın kaldırılması tavsiye edildi.
EASA Direktörü Patrick Ky, "Avrupa genelinde ulusal makamların toplu ulaşım hakkında uyguladığı gerekliliklerdeki değişime uygun olarak, gelecek haftadan itibaren uçak seyahatlerinde yüz maskeleri zorunlu olmayabilecek." ifadesini kullandı.
Yolcuların sorumluluk içinde davranmasını isteyen Ky, kendini hasta hisseden, aksıran veya öksüren kişilerin diğer yolcuların sağlığını düşünerek maske takmasının önemli olduğuna işaret etti.
Uçuşlarda kalkış ve varış ülkelerindeki sağlık kurallarına saygı gösterilerek yolcular bu kurallar hakkında zamanlıca bilgilendirilecek.
Maskeyle ilgili kurallar hava yolu şirketlerinin uygulamasına göre de değişiklik gösterebilecek. Örneğin toplu taşımada maske zorunluluğu bulunan bir yere yapılacak uçuşlarda hava yolu şirketi maske takılmasını talep edebilecek.
Bağışıklık sistemi zayıf veya kronik bazı hastalıkları bulunan yolcuların da maske takması gerekecek. Havalimanlarında da yolcuların sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyması istenecek.
Avrupa ülkelerinin birçoğunda Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki uygulamalar son aylarda gevşetilmişti. İngiltere, Hollanda, Danimarka gibi birçok Avrupa ülkesinde neredeyse hiçbir Kovid-19 tedbiri kalmamış durumda. Bazı ülkelerde ise toplu taşımada maske mecburiyeti gibi az sayıda uygulama devam ediyor.
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