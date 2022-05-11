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Britney Spears'ın 'Kül' paylaşımına Cem Adrian'dan yorum: 'Dünya tuhaf bir yer'
Britney Spears'ın 'Kül' paylaşımına Cem Adrian'dan yorum: 'Dünya tuhaf bir yer'
Şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de bir anaokulu öğretmeninin çektiği duygusal doğum günü videosunu kendi hesabından paylaştı. Videoda 'Kül' adlı şarkısının... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T15:05+0300
2022-05-11T15:05+0300
yaşam
cem adrian
britney spears
türkiye
müzik
kül
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Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, özellikle Türkiye'de büyük bir beğeni toplayan bir doğum günü videosunu kendi hesabından paylaştı. İstanbul'da bir anaokulunda çekilen görüntülerde, anaokulu öğretmeni, doğum günü sürprizi yapılan bir öğrencinin mutluluğunu kayda almıştı. Videodaki çocuk kendisine hazırlanan doğum günü sürprizi sonrası, gözleri yaşararak annesinin elini öpmüştü.Britney Spears videoyu paylaştıO görüntüleri izleyen dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, videoyu 40 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı ve "Son iki gündür migrenim tuttu ve yataktan çıkamadım. Işığa maruz kalamadım ve kendimden geçecekmişim gibi hissettim. En kötüsüydü ve bu yüzden iki gün boyunca uyudum. Anneler Günü'nde baygındım… Bir gün geciktim, çok üzgünüm… Neyse, bu video beni ağlattı. Küçük çocuğun annesinin elleriyle ne yaptığını izleyin. Gerçekten küçük bir beyefendi demek istiyorum! Geçmiş Anneler Günü’nüz kutlu olsun" dedi.Cem Adrian: Dünya tuhaf bir yerDünyaca ünlü isim, paylaşımında Cem Adrian'ın milyonlar dinlenen 'Kül' şarkısını kullandı. Britney Spears'ın paylaşımına sessiz kalmayan Cem Adrian, Twitter hesabından "Dünya tuhaf bir yer" ifadelerini kullandı.
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cem adrian, britney spears, türkiye, müzik, kül

Britney Spears'ın 'Kül' paylaşımına Cem Adrian'dan yorum: 'Dünya tuhaf bir yer'

15:05 11.05.2022
© Fotoğraf : InstagramCem Adrian
Cem Adrian - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© Fotoğraf : Instagram
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Şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de bir anaokulu öğretmeninin çektiği duygusal doğum günü videosunu kendi hesabından paylaştı. Videoda 'Kül' adlı şarkısının çalındığını fark eden Cem Adrian, şaşkınlığını "Dünya tuhaf bir yer" ifadeleriyle dile getirdi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, özellikle Türkiye'de büyük bir beğeni toplayan bir doğum günü videosunu kendi hesabından paylaştı. İstanbul'da bir anaokulunda çekilen görüntülerde, anaokulu öğretmeni, doğum günü sürprizi yapılan bir öğrencinin mutluluğunu kayda almıştı. Videodaki çocuk kendisine hazırlanan doğum günü sürprizi sonrası, gözleri yaşararak annesinin elini öpmüştü.

Britney Spears videoyu paylaştı

O görüntüleri izleyen dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, videoyu 40 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı ve "Son iki gündür migrenim tuttu ve yataktan çıkamadım. Işığa maruz kalamadım ve kendimden geçecekmişim gibi hissettim. En kötüsüydü ve bu yüzden iki gün boyunca uyudum. Anneler Günü'nde baygındım… Bir gün geciktim, çok üzgünüm… Neyse, bu video beni ağlattı. Küçük çocuğun annesinin elleriyle ne yaptığını izleyin. Gerçekten küçük bir beyefendi demek istiyorum! Geçmiş Anneler Günü’nüz kutlu olsun" dedi.

Cem Adrian: Dünya tuhaf bir yer

Dünyaca ünlü isim, paylaşımında Cem Adrian'ın milyonlar dinlenen 'Kül' şarkısını kullandı. Britney Spears'ın paylaşımına sessiz kalmayan Cem Adrian, Twitter hesabından "Dünya tuhaf bir yer" ifadelerini kullandı.
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