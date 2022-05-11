https://tr.sputniknews.com/20220511/bursada-avmde-bulunan-bir-magazanin-tavani-coktu-1056276987.html
Bursa'da AVM'de bulunan bir mağazanın tavanı çöktü
Bursa'da AVM'de bulunan bir mağazanın tavanı çöktü
Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada çökme meydana geldi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T13:35+0300
2022-05-11T13:35+0300
2022-05-11T13:58+0300
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bursa
avm
mağaza
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın alt katındaki tavanda çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.İçerideki kişiler tahliye edilerek AVM, girişlere kapatıldı.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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bursa, avm, mağaza
Bursa'da AVM'de bulunan bir mağazanın tavanı çöktü
13:35 11.05.2022 (güncellendi: 13:58 11.05.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada çökme meydana geldi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın alt katındaki tavanda çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.
İçerideki kişiler tahliye edilerek AVM, girişlere kapatıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.