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Bursa'da AVM'de bulunan bir mağazanın tavanı çöktü
Bursa'da AVM'de bulunan bir mağazanın tavanı çöktü
Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada çökme meydana geldi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın alt katındaki tavanda çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.İçerideki kişiler tahliye edilerek AVM, girişlere kapatıldı.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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bursa, avm, mağaza

Bursa'da AVM'de bulunan bir mağazanın tavanı çöktü

13:35 11.05.2022 (güncellendi: 13:58 11.05.2022)
© İHA / ALİ KAMUR - HAKAN GÖNÜLBursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada çökme meydana geldi.
Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada çökme meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© İHA / ALİ KAMUR - HAKAN GÖNÜL
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Ayrıntılar geliyor
Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada çökme meydana geldi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın alt katındaki tavanda çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.

İçerideki kişiler tahliye edilerek AVM, girişlere kapatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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