https://tr.sputniknews.com/20220511/bursada-avmde-bulunan-bir-magazanin-tavani-coktu-1056276987.html

Bursa'da AVM'de bulunan bir mağazanın tavanı çöktü

Bursa'da AVM'de bulunan bir mağazanın tavanı çöktü

Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada çökme meydana geldi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T13:35+0300

2022-05-11T13:35+0300

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mağaza

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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın alt katındaki tavanda çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.İçerideki kişiler tahliye edilerek AVM, girişlere kapatıldı.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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