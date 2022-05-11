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Casusluk iddiasıyla tutuklanan Metin Gürcan tahliye edildi
Casusluk iddiasıyla tutuklanan Metin Gürcan tahliye edildi
Hakkında, 'casusluk' suçlamasıyla hazırlanan ve 20 yıla kadar hapsi talep edilen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan tahliye edildi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T16:05+0300
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politika
metin gürcan
tutuklama
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'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan hakkında 20 yıla kadar hapsi talep edilen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan tahliye edildi.26 Kasım'da tutuklanmıştı26 Kasım’da gözaltına alınan Gürcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, “casusluk” suçlamasıyla 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220330/metin-gurcan-hakkindaki-casusluk-davasi-kapali-gorulecek-1055164183.html
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metin gürcan, tutuklama, deva partisi

Casusluk iddiasıyla tutuklanan Metin Gürcan tahliye edildi

16:05 11.05.2022
© DHAMetin Gürcan
Metin Gürcan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© DHA
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Hakkında, 'casusluk' suçlamasıyla hazırlanan ve 20 yıla kadar hapsi talep edilen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan tahliye edildi.
'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan hakkında 20 yıla kadar hapsi talep edilen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan tahliye edildi.

26 Kasım'da tutuklanmıştı

26 Kasım’da gözaltına alınan Gürcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, “casusluk” suçlamasıyla 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlemişti.
Metin Gürcan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
TÜRKİYE
Metin Gürcan hakkındaki casusluk davası kapalı görülecek
30 Mart, 12:59
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