https://tr.sputniknews.com/20220511/casusluk-iddiasiyla-tutuklanan-metin-gurcan-tahliye-edildi--1056283513.html

Casusluk iddiasıyla tutuklanan Metin Gürcan tahliye edildi

Casusluk iddiasıyla tutuklanan Metin Gürcan tahliye edildi

Hakkında, 'casusluk' suçlamasıyla hazırlanan ve 20 yıla kadar hapsi talep edilen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan tahliye edildi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T16:05+0300

2022-05-11T16:05+0300

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politika

metin gürcan

tutuklama

deva partisi

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'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan hakkında 20 yıla kadar hapsi talep edilen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan tahliye edildi.26 Kasım'da tutuklanmıştı26 Kasım’da gözaltına alınan Gürcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, “casusluk” suçlamasıyla 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220330/metin-gurcan-hakkindaki-casusluk-davasi-kapali-gorulecek-1055164183.html

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metin gürcan, tutuklama, deva partisi