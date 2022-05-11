https://tr.sputniknews.com/20220511/casusluk-iddiasiyla-tutuklanan-metin-gurcan-tahliye-edildi--1056283513.html
Casusluk iddiasıyla tutuklanan Metin Gürcan tahliye edildi
Casusluk iddiasıyla tutuklanan Metin Gürcan tahliye edildi
Hakkında, 'casusluk' suçlamasıyla hazırlanan ve 20 yıla kadar hapsi talep edilen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan tahliye edildi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T16:05+0300
2022-05-11T16:05+0300
2022-05-11T16:05+0300
politika
metin gürcan
tutuklama
deva partisi
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'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan hakkında 20 yıla kadar hapsi talep edilen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan tahliye edildi.26 Kasım'da tutuklanmıştı26 Kasım’da gözaltına alınan Gürcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, “casusluk” suçlamasıyla 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220330/metin-gurcan-hakkindaki-casusluk-davasi-kapali-gorulecek-1055164183.html
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metin gürcan, tutuklama, deva partisi
Casusluk iddiasıyla tutuklanan Metin Gürcan tahliye edildi
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Hakkında, 'casusluk' suçlamasıyla hazırlanan ve 20 yıla kadar hapsi talep edilen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan tahliye edildi.
'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan hakkında 20 yıla kadar hapsi talep edilen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan tahliye edildi.
26 Kasım'da tutuklanmıştı
26 Kasım’da gözaltına alınan Gürcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, “casusluk” suçlamasıyla 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlemişti.