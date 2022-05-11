https://tr.sputniknews.com/20220511/denize-dustukten-66-saat-sonra-kurtarilmisti-kaptan-turkiyeye-dondu-1056266826.html

Denize düştükten 66 saat sonra kurtarılmıştı: Kaptan, Türkiye'ye döndü

Denize düştükten 66 saat sonra kurtarılmıştı: Kaptan, Türkiye'ye döndü

Görev yaptığı gemiden denize düştükten 66 saat sonra kurtarılan Erhan Seçkal, pasaport kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yaptı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T08:47+0300

2022-05-11T08:47+0300

2022-05-11T08:47+0300

türkiye

bali

kaptan

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İngiltere merkezli bir şirkette gemi kaptanı olarak görev yaptığı gemiden denize düştükten 66 saat sonra balıkçılar tarafından bir tahtanın üzerinde sağ olarak bulunan Erhan Seçkal Türkiye'ye döndü.Bali açıklarında balıkçılar tarafından kurtarılan kaptan Erhan Seçkal, tedavisinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 04.30'da İstanbul'a geldi. Şirket yetkilisi ile birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen Erhan Seçkal, pasaport kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yaptı. Geçici seyahat belgesiyle yurda dönen Seçkan, İstanbul Havalimanı Pasaport Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından havalimanından ayrıldı. Havalimanında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Erhan Seçkal, DHA'nın aktardığına göre “Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. Özellikle devlet yetkililerine yardımları için çok teşekkür ederim. Dışişleri Bakanımız, Cakarta Büyükelçiliğimizin çalışanları bana bu konuda çok yardımcı oldu. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum" dedi.İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketi'nde 17 yıldır çalışan Türk Kaptan Erhan Seçkal, şirkete ait 290 metrelik "Quorn" isimli yük gemisi ile Ocak ayında sefere çıkmıştı. Liberya bayraklı gemi, 29 Nisan'da Avusturalya'dan Vietnam'a gitmek üzere açılan gemide görev yapan Türk Kaptan, 2 Mayıs'ta gemide bulunamamıştı. Kaptan Seçkal, 66 saat sonra Bali açıklarında balıkçılar tarafından bulunmuştu.

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bali, kaptan